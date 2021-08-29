Сім років з дня Іловайської трагедії: як це було (відео 18+)

У Іловайському котлі полягли 366 захисників України

По всій території України сьогодні, 29 серпня, приспустять Державні Прапори та проведуть загальнонаціональну хвилина мовчання. Так Україна згадає полеглих у Іловайському котлі — одній із найкривавіших подій російсько-української війни, під час якої загинули сотні українських воїнів. З того часу минуло вже сім років.

Так, 28 серпня 2014 року у Іловайську російська влада після перемовин пообіцяла українським військовим "безпечний вихід з оточення", який мав відбутися 29 серпня. Головною умовою бойовиків РФ був відхід українців без жодного озброєння.

На ранок 29 серпня українські військові розподілилися на дві колони та почали рух двома маршрутами. Російська влада у цей час мала організувати "зелений" коридор, однак цього слова ніхто не дотримався і колону українських військових розстріляли.

За офіційними даними, у Іловайському котлі полягли 366 захисників України, 429 отримали поранення, а ще 300 забрали у полон.

З того часу минуло сім років, однак й до сьогодні Іловайська трагедія вважається однією з найкривавіших та наймасштабніших подій війни на Донбасі.

Коротко про жахливі події 29 серпня 2014 року у відео:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку серпня 2021 року генпрокурор Ірина Венедіктова анонсувала розсекречення матеріалів по Іловайськ. А 27 серпня на сайті Офісу генерального прокурора відкрили спеціальну рубрику, присвячену рослідуванню Іловайської трагедії.