Семь лет со дня Иловайской трагедии: как это было (видео 18+)

В Иловайскому котле погибли 366 защитников Украины

По всей территории Украины сегодня, 29 августа, приспустят Государственные Флаги и проведут общенациональную минуту молчания. Так Украина вспомнит павших в Иловайском котле — одного из самых кровавых событий российско-украинской войны, во время которой погибли сотни украинских воинов. С тех пор прошло уже семь лет.

Так, 28 августа 2014 в Иловайске российские власти после переговоров пообещала украинским военным "безопасный выход из окружения", который должен был состояться 29 августа. Главным условием боевиков РФ был уход украинцев без всякого вооружения.

На утро 29 августа украинские военные разделились на две колонны и начали движение по двум маршрутам. Российские власти в это время должны были организовать «зеленый» коридор, однако этого слова никто не сдержал и колонну украинских военных расстреляли.

По официальным данным, в Иловайском котле погибли 366 защитников Украины, 429 получили ранения, а еще 300 забрали в плен.

С тех пор прошло семь лет, однако до сих Иловайская трагедия считается одной из самых кровавых и масштабных событий войны в Донбассе.

Коротко об ужасных событиях 29 августа 2014 в видео:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале августа 2021 генпрокурор Ирина Венедиктова анонсировала рассекречивания материалов по Иловайску. А 27 августа на сайте Офиса генерального прокурора открыли специальную рубрику, посвященную расследованию Иловайской трагедии.