Осінь входить в силу: в яких областях перший день осені буде самим холодним і дощовим

Деяким пощастить застати теплу і суху погоду, але ненадовго

У середу, 1 вересня, більшість українців відчують на собі подих осені — в частині областей почне холоднішати, а добру половину регіонів можуть накрити дощі.

Про це можна судити по прогнозам Укргідрометцентру.

Нагадаємо, що в чотирьох областях оголошено штормове попередження — це Львівська, Чернівецька, Івано-Франківська та Закарпатська області.

За словами синоптика Наталії Діденко, в Карпатах до того ж може впасти температура до 4-9 градусів тепла вночі, через що туристам варто бути обережними.

Однак дощі не обійдуть стороною і інші області. Як видно на карті, опади можуть насунутися ще на Луцьк, Рівне, Хмельницький, Тернопіль, Житомир, Вінницю, Київ, Чернігів, Суми і Полтаву.

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При цьому, в більшості західних регіонів днем температура не перевищить позначки в 17-19 градусів, в центрі і на півночі буде на рівні 21-25 градусів, а на сході і півдні може піднятися до 27-28.

У найтепліших областях також збережеться і пожежна небезпека — це стосується Херсонської, Миколаївської, Одеської, Луганської та Донецької областей.

У Києві Gismeteo обіцяє до 20 градусів тепла, сонячний день і трохи дощів ближче до ночі.

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Однак за словами Діденко, вже 2 вересня Україну накриє похолодання, тому тим, кому пощастить уникнути дощів 1 числа, варто постаратися встигнути насолодитися гарною погодою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував наслідки потужної зливи, яка накрила Київ напередодні.