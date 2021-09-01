Осень входит в силу: в каких областях первый день осени будет самым холодным и дождливым

Некоторым повезет застать теплую и сухую погоду, но ненадолго

В среду, 1 сентября, большинство украинцев прочувствуют на себе дыхание осени — в части областей начнет холодать, а добрую половину регионов могут накрыть дожди.

Об этом можно судить по прогнозам Укргидрометцентра.

Напомним, что в четырех областях объявлено штормовое предупреждение — это Львовская, Черновицкая, Ивано-Франковская и Закарпатская области.

По словам синоптика Натальи Диденко, в Карпатах к тому же может упасть температура до 4-9 градусов тепла ночью, ввиду чего туристам стоит быть осторожными.

Однако дожди не обойдут стороной и другие области. Как видно на карте, осадки могут пролиться еще на Луцк, Ровно, Хмельницкий, Тернополь, Житомир, Винницу, Киев, Чернигов, Сумы и Полтаву.

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При этом, в большинстве западных регионов днем температура не превысит отметки в 17-19 градусов, в центре и на севере будет на уровне 21-25 градусов, а на востоке и юге может подняться до 27-28.

В самых теплых областях также сохранится и пожарная опасность — это касается Херсонской, Николаевской, Одесской, Луганской и Донецкой областей.

В Киеве Gismeteo обещает до 20 градусов тепла, солнечный день и немного дождей ближе к ночи.

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Однако по словам Диденко, уже 2 сентября Украину накроет похолодание, потому тем, кому повезет избежать дождей 1 числа, стоит постараться успеть насладиться хорошей погодой.

Напомним, ранее "Телеграф" показывал последствия мощного ливня, который накрыл Киев накануне.