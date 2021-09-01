Україна і США підписали ряд угод в оборонній і космічній сферах: подробиці

Лінія захищеного зв’язку, освоєння космосу і модернізація військового обладнання — нові угоди відкривають перспективи для українських підприємств.

Під час візиту в США Володимира Зеленського та української делегації підписали ряд угод, в тому числі і в оборонній сфері.

Про це повідомляє сайт президента.

Міноборони України і аналогічне американське відомство підписали рамкову угоду. У ньому йдеться про період до грудня 2026 року. Згідно з документом США і Україна зосередять двостороннє співробітництво в сфері безпеки на протидії російській агресії, проведення реформ в оборонній сфері відповідно до стандартів НАТО. Також угодою передбачено більш тісне співробітництво у сферах кібербезпеки і розвідки, а також у забезпеченні свободи судноплавства в Чорному морі.

Між двома урядами підписали договір про науково-технічне співробітництво у військовій сфері. Він дозволить залучати американські інвестиції для модернізації озброєння і техніки. Українські вчені, і собі, зможуть брати участь в американських військових проєктах для третіх країн.

Нову угоду уклали в сфері роботи прикордонної служби. Україні допоможуть розгорнути систему автоматизованого націлювання ATS-GLOBAL, що допоможе перевіряти в’їжджаючих в країну на причетність до тероризму або злочинних організацій.

Також підписали Меморандум про взаєморозуміння в космічній галузі. Він, в тому числі стосується участі України в реалізації космічної програми «Артеміда» під керівництвом США. Крім цього США і Україна домовилися про встановлення лінії захищеного зв’язку.

Раніше "Телеграф" писав, що в США пообіцяли продовжувати допомагати оборонній сфері України і виділити, серед іншого, протитанкові ракети Javelin.