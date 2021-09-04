Холодний фронт йде, але не з усіх усюд: прогноз погоди в Україні на 5 вересня

Осіння прохолода накриє всі області

У неділю, 5 вересня, майже по всій території України буде сонячно — тільки на півдні та півночі країни можливий невеликий дощ.

Про це в суботу, 4 вересня, повідомляє синоптик Наталія Діденко у своєму Telegram-каналі.

За її словами, опади у південній частині країни варто очікувати в ніч з 4 на 5 вересня, а ось у північних областях України дощі можуть пройти вдень у неділю.

Що стосується температури повітря, то вона не буде високою. Майже по всій території країни вдень стовпчики термометрів покажуть + 14-19 градусів за Цельсієм, а вночі + 4-10 градусів.

Трохи тепліше може бути тільки на півдні України — там температура буде вище на 2-5 градусів, ніж в інших регіонах.

Погода в Києві у неділю, 5 вересня, обіцяє бути прохолодною і похмурою. Крім того, в столиці можуть піти дощі.

Вдень у Києві варто очікувати +14-16 градусів, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +5-8 градусів.

На карті Укргідрометцентру можна побачити, якою буде погода 5 вересня.

Погода в Україні у неділю

Крім того, Діденко попереджає, що в ніч на понеділок, з 5 на 6 вересня, в Україні можуть бути заморозки, які оминуть тільки південну частину країни і Закарпаття.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що заступник начальника відділу метеопрогнозів Наталія Голеня припустила можливе підвищення температури повітря до +30 градусів за Цельсієм у вересні 2021 року.

Також ми писали, що перед тим народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував заморозки на перший місяць осені.