Укр

Холодный фронт уходит, но не отовсюду: прогноз погоды в Украине на 5 сентября

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
Читати українською
Автор
21
Погода в Украине 5 сентября Новость обновлена 04 сентября 2021, 12:03
Погода в Украине 5 сентября

Осенняя прохлада накроет все области

В воскресенье, 5 сентября, почти по всей территории Украины будет солнечно — только не юге и севере страны возможен небольшой дождь.

Об этом в субботу, 4 сентября, сообщает синоптик Наталия Диденко в своем Telegram-канале.

По ее словам, осадки в южной части страны стоит ожидать в ночь с 4 на 5 сентября, а вот в северных областях Украины дожди могут пройти днем в воскресенье.

Что касается температуры воздуха, то она не будет высокой. Почти по всей территории страны днем столбики термометров покажут +14-19 градусов по Цельсию, а ночью +4-10 градусов.

Немного теплее может быть только на юге Украины — там температура будет выше на 2-5 градусов, чем в других регионах.

Погода в Киеве в воскресенье, 5 сентября, обещает быть прохладной и пасмурной. Кроме того, в столице могут пойти дожди.

Днем в Киеве стоит ожидать +14-16 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +5-8 градусов.

На карте Укргидрометцентра можно увидеть, какой будет погода 5 сентября.

Погода в Украине в воскресенье
Погода в Украине в воскресенье

Кроме того, Диденко предупреждает, что в ночь на понедельник, с 5 на 6 сентября, в Украине могут быть заморозки, которые не коснуться только южной части страны и Закарпатья.

Ранее "Телеграф" сообщал, что заместитель начальника отдела метеопрогнозов Наталья Голеня предположила возможное повышение температуры воздуха до +30 градусов по Цельсию в сентябре 2021 года.

Также мы писали, что перед тем народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал заморозки на первый месяц осени.

Александр Лукашенко и Владимир Путин
Политика
Два шага до войны: что стоит за учениями Путина и Лукашенко и как реагировать Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Два шага до войны: что стоит за учениями Путина и Лукашенко и как реагировать Украине
Дата публикации
Категория
От автобуса остался сгоревший остов.
Автобус на пути из Польши попал в ДТП под Житомиром и загорелся, есть погибший и пострадавшие (фото)
Дата публикации
Категория
Вслед за маслом дорожают и куриные яйца
Яйца и подсолнечное масло сильно подорожали: кто виноват и что будет дальше
Дата публикации
Категория
Дарина Митченко
Поборовшая рак модель Дарина Митченко: "Беременность делает меня женственной и открытой миру"
Дата публикации
Категория
Верховная Рада понемногу возвращается с каникул
На съезде в понедельник "Слуги народа" займутся кадровыми вопросами: "Телеграф" узнал подробности