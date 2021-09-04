Холодный фронт уходит, но не отовсюду: прогноз погоды в Украине на 5 сентября

Осенняя прохлада накроет все области

В воскресенье, 5 сентября, почти по всей территории Украины будет солнечно — только не юге и севере страны возможен небольшой дождь.

Об этом в субботу, 4 сентября, сообщает синоптик Наталия Диденко в своем Telegram-канале.

По ее словам, осадки в южной части страны стоит ожидать в ночь с 4 на 5 сентября, а вот в северных областях Украины дожди могут пройти днем в воскресенье.

Что касается температуры воздуха, то она не будет высокой. Почти по всей территории страны днем столбики термометров покажут +14-19 градусов по Цельсию, а ночью +4-10 градусов.

Немного теплее может быть только на юге Украины — там температура будет выше на 2-5 градусов, чем в других регионах.

Погода в Киеве в воскресенье, 5 сентября, обещает быть прохладной и пасмурной. Кроме того, в столице могут пойти дожди.

Днем в Киеве стоит ожидать +14-16 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +5-8 градусов.

На карте Укргидрометцентра можно увидеть, какой будет погода 5 сентября.

Погода в Украине в воскресенье

Кроме того, Диденко предупреждает, что в ночь на понедельник, с 5 на 6 сентября, в Украине могут быть заморозки, которые не коснуться только южной части страны и Закарпатья.

Ранее "Телеграф" сообщал, что заместитель начальника отдела метеопрогнозов Наталья Голеня предположила возможное повышение температуры воздуха до +30 градусов по Цельсию в сентябре 2021 года.

Также мы писали, что перед тем народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал заморозки на первый месяц осени.