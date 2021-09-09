Рус

Милованов закликав українців рівнятися на мільярдера і збирати на облігації — мережа в гніві

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
27
Тимофій Милованов Новина оновлена 09 вересня 2021, 09:53
Тимофій Милованов

Забезпечити пенсійне майбутнє він запропонував купуючи ОВДП

Слідом за міністром фінансів України Сергієм Марченко самостійно збирати гроші собі на пенсію порадив колишній глава Мінекономіки Тимофій Милованов.

Він заявив про це в ефірі телеканалу "Україна 24".

Екс-чиновник сказав, що за час незалежності люди повинні були зрозуміти, що розраховувати варто тільки на самих себе і не дивлячись на те, що держава повинна стати краще цей процес може затягнутися. Причина в демографії. Тому, щоб мати пенсійні накопичення їх потрібно робити самостійно — відкладаючи від трьох до п’яти відсотків доходів.

У мережі вже прокоментували черговий "зашквар". У своїй промові Милованов порадив українцям рівнятися на мільярдера Уоррена Баффета, який зміг примножити свій немаленький капітал. Користувачі вже прокоментували рівень фінансової грамотності Милованова, який радить відкладати по 5% в рік для покупки облігацій.

Пост в Facebook про слова Милованова
Пост в Facebook про слова Милованова

Відзначимо, що вартість однієї облігації в Україні — близько 1150 грн, а річний дохід з неї — приблизно 100 грн. Таким чином, щоб забезпечити собі пенсію хоча б в 5 тис грн на місяць необхідно мати мінімум 618 облігацій. Їх вартість перевищить 700 тис грн.

Раніше "Телеграф" писав, що в наступному році в Україні планують підвищувати пенсії.

Експосол України в США Валерій Чалий
Інтерв'ю
Американці не хотіли, щоб частину розмови з Байденом почув ще хтось, крім Зеленського, – Валерій Чалий
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Експосол України в США Валерій Чалий
Американці не хотіли, щоб частину розмови з Байденом почув ще хтось, крім Зеленського, – Валерій Чалий
Дата публікації
Категорія
Зведення коронавірусу в Україні на 09.09.2021
В Україні різко підскочила захворюваність COVID-19: де обстановка найгірша
Дата публікації
Категорія
Український фінансист Сергій Фурса
Сергій Фурса: Сьогодні українці живуть краще, ніж будь-коли. Але наші люди люблять прибіднятися
Дата публікації
Категорія
Екс-нардеп Геннадій Москаль
Підготовку до зими провалено, як і вакцинацію. Невдоволення скоро виллється на вулиці, — Геннадій Москаль
Дата публікації
Категорія
Збірна України з волейболу
Збірна України вийшла у плей-офф Євро, де може зустрітися з Росією