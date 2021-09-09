Милованов закликав українців рівнятися на мільярдера і збирати на облігації — мережа в гніві

Забезпечити пенсійне майбутнє він запропонував купуючи ОВДП

Слідом за міністром фінансів України Сергієм Марченко самостійно збирати гроші собі на пенсію порадив колишній глава Мінекономіки Тимофій Милованов.

Він заявив про це в ефірі телеканалу "Україна 24".

Екс-чиновник сказав, що за час незалежності люди повинні були зрозуміти, що розраховувати варто тільки на самих себе і не дивлячись на те, що держава повинна стати краще цей процес може затягнутися. Причина в демографії. Тому, щоб мати пенсійні накопичення їх потрібно робити самостійно — відкладаючи від трьох до п’яти відсотків доходів.

У мережі вже прокоментували черговий "зашквар". У своїй промові Милованов порадив українцям рівнятися на мільярдера Уоррена Баффета, який зміг примножити свій немаленький капітал. Користувачі вже прокоментували рівень фінансової грамотності Милованова, який радить відкладати по 5% в рік для покупки облігацій.

Пост в Facebook про слова Милованова

Відзначимо, що вартість однієї облігації в Україні — близько 1150 грн, а річний дохід з неї — приблизно 100 грн. Таким чином, щоб забезпечити собі пенсію хоча б в 5 тис грн на місяць необхідно мати мінімум 618 облігацій. Їх вартість перевищить 700 тис грн.

Раніше "Телеграф" писав, що в наступному році в Україні планують підвищувати пенсії.