США можуть зупинити мародерство Росії в Україні: екс-посол навів сценарій

Треба використовувати наявні можливості

Особливого прориву візит президента України Володимира Зеленського в США не приніс, проте можна захиститися від російської агресії, з розумом реалізувавши досягнуті угоди.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив колишній посол України в США Валерій Чалий.

За його словами, багато людей в Україні очікували від зустрічі Зеленського з американським колегою Джо Байденом прориву, глибокої оборонної угоди, яка б дала країні гарантії безпеки і містила конкретні кроки щодо отримання ПДЧ в НАТО. Такого не було, але були й інші угоди, які можна вигідно використати.

Зокрема, вважає дипломат, варті уваги домовленості про дослідницькі роботи, можливе спільне тестування зброї та виробництво озброєнь.

Чалий підкреслює, що найближчим часом варто очікувати посилення співпраці в сфері оборони і безпеки, однак варто домагатися того, щоб локалізація виробництва була в Україні, — так вдасться отримати робочі місця, інвестиції і навіть гарантії безпеки.

"Тому що навряд чи американці будуть спокійно спостерігати, якщо Росія продовжить агресію і спробує захопити підприємства з американськими інвестиціями, як це сталося, наприклад, з нашим Луганським патронним заводом. Його просто розібрали і вивезли в Росію", — підкреслив екс-посол.

Більше по темі читайте в інтерв’ю дипломата "Телеграфу": Американці не хотіли, щоб частину розмови з Байденом почув ще хтось, крім Зеленського, — Валерій Чалий.