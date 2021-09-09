США могут остановить мародерство России в Украине: экс-посол привел сценарий

Надо использовать имеющиеся возможности

Особого прорыва поездка украинского президента Владимира Зеленского в США не принесла, однако можно защититься от российской агрессии, с умом реализовав достигнутые соглашения.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

По его словам, многие в Украине ожидали от встречи Зеленского с американской коллегой Джо Байденом прорыва, глубокого оборонительного соглашения, которое бы дало стране гарантии безопасности и содержало конкретные шаги по получению ПДЧ в НАТО. Такого не было, но были и другие сделки, которые можно выгодно использовать.

В частности, считает дипломат, стоят внимания договоренности об исследовательских работах, совместном тестировании оружия и производстве вооружений.

Чалый подчеркивает, что уже в ближайшее время стоит ожидать усиления сотрудничества в оборонной сфере, однако стоит добиваться того, чтобы производство было сосредоточено на территории Украины, — так удастся получить рабочие места, инвестиции и даже гарантии безопасности.

"Вряд ли американцы будут спокойно наблюдать, если Россия продолжит агрессию и попытается захватить предприятия с американскими инвестициями, как это произошло, например, с нашим Луганским патронным заводом. Его просто разобрали и вывезли в Россию", — подчеркнул экс-посол.

Больше по теме читайте в интервью дипломата "Телеграфу": Американцы не хотели, чтобы часть разговора с Байденом услышал ещё кто-то, кроме Зеленского, — Валерий Чалый.