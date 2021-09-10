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Справжнє бабине літо: в Україну повертається сонце та тепло

Автор
І. Гамчук
Дата публікації
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Автор
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Прогноз погоди на вихідні Новина оновлена 10 вересня 2021, 12:34
Прогноз погоди на вихідні

У більшості областей країни дощів не буде.

На вихідних в Україні в суботу та неділю, 11-12 вересня, погода обіцяє бути теплою та сонячною.

Про це в пʼятницю, 10 вересня, повідомляє синоптик Наталія Діденко у своєму Telegram-каналі.

За її словами, температура повітря на вихідних становитиме +22-26 градусів за Цельсієм.

Що стосується опадів, то в більшості областей України погода буде сухою та без дощів. Лише на території Криму, Херсонської області та місцями на Закарпатті може падати невеликий і короткотривалий дощ.

Погода в Києві також буде сонячною та сухою. Опадів у столиці очікувати не варто. Максимальна температура в місті протягом суботи та неділі складе +23-25 градусів за Цельсієм.

На картах Укргідрометцентру можна побачити, якою буде погода у всіх областях України протягом вихідних, 11 та 12 вересня.

Прогноз погоди на 11 вересня
Прогноз погоди на 11 вересня
Погода в неділю 12 вересня
Погода в неділю 12 вересня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що синоптик Укргідрометцентру Наталія Голеня спрогнозувала, коли в Україні варто чекати бабиного літа.

Також ми писали, що на початку вересня в Одесі через різке похолодання почало "парити" море.

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