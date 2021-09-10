Настоящее бабье лето: в Украину возвращается солнце и тепло

В большинстве областей страны дождей не будет.

На выходных в Украине в субботу и воскресенье, 11-12 сентября, погода обещает быть теплой и солнечной.

Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

По ее словам, температура воздуха на выходных составит +22-26 градусов по Цельсию.

Что касается осадков, то в большинстве областей Украины погода будет сухой и без дождей. Только на территории Крыма, Херсонской области и местами на Закарпатье может падать небольшой и кратковременный дождь.

Погода в Киеве также будет солнечной и сухой. Осадков в столице ожидать не стоит. Максимальная температура в городе в субботу и воскресенье составит +23-25 градусов по Цельсию.

На картах Укргидрометцентра можно увидеть, какой будет погода во всех областях Украины в течение выходных, 11 и 12 сентября.

Прогноз погоды на 11 сентября

Погода в воскресенье 12 сентября

Ранее "Телеграф" сообщал, что синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня спрогнозировала, когда в Украине стоит ожидать бабье лето.

Также мы писали, что в начале сентября в Одессе из-за резкого похолодания начало «парить» море.