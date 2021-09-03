Укр

В Одессе начало "парить" море (видео)

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Фото Черного моря в Одессе Новость обновлена 03 сентября 2021, 11:01
Фото Черного моря в Одессе

Температура воздуха утром в Одессе составляет +10 градусов по Цельсию, тогда как море прогретое до +21 градуса

В Одессе, несмотря на резкое похолодание, температура воды в Черном море осталась достаточно теплой, из-за чего она начала "парить".

Об этом утром в пятницу, 3 сентября, сообщает Telegram-канал "Одесса как она есть".

В сети появилось видео волшебного восхода солнца, на фоне которого можно увидеть, что из теплого моря идет пар из-за низкой температуры воздуха.

Как пишут в канале, утром в Одессе было +10 градусов по Цельсию, тогда как температура моря составляет 21 градус с отметкой плюс.

Судя по прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшие несколько дней погода в Одессе не сильно изменится. В субботу, 4 сентября, днем там стоит ожидать +21-23 градуса по Цельсию, а ночью будет +9-11 градусов.

В воскресенье, 5 сентября, ночью может немножко потеплеть, но значительных изменений ждать не нужно. Таким образом, днем столбики термометров опустятся чуть ниже к +19-21 градусу по Цельсию, а вот в ночное время температура составит +12-14 градусов.

Погода 5 и 7 сентября в Одессе будет приблизительно такой же, как и ранее.

Напоминаем, что народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал на сентябрь похолодание и заморозки, но немного позже заместитель начальника отдела метеопрогнозов Наталья Голеня заявила о возможности поднятия столбиков термометров к +30 градусам по Цельсию в первый месяц осени.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 2 сентября из-за плохой погоды в Украине поезда некоторых направлений начали опаздывать на 3-5 часов.

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