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В Одесі почало "парити" море (відео)

Автор
І. Гамчук
Дата публікації
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Автор
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Фото Чорного моря в Одесі Новина оновлена 03 вересня 2021, 11:01
Фото Чорного моря в Одесі

Температура повітря вранці в Одесі становить +10 градусів за Цельсієм, тоді як море прогріте до +21 градусу

В Одесі, попри різке похолодання, температура води в Чорному морі залишилася досить теплою, через що вона почала "парити".

Про це вранці в п’ятницю, 3 вересня, повідомляє Telegram-канал "Одеса яка вона є".

У мережі з’явилося відео чарівного сходу сонця, на тлі якого можна побачити, що з теплого моря йде пара через низьку температуру повітря.

Як пишуть в каналі, вранці в Одесі було +10 градусів за Цельсієм, тоді як температура моря становить 21 градус з позначкою плюс.

Судячи з прогнозів Укргідрометцентру, в найближчі кілька днів погода в Одесі не сильно зміниться. У суботу, 4 вересня, вдень там варто очікувати + 21-23 градуси за Цельсієм, а вночі буде + 9-11 градусів.

У неділю, 5 вересня, вночі може трошки потеплішати, але значних змін чекати не потрібно. Таким чином, вдень стовпчики термометрів опустяться трохи нижче до +19-21 градусу за Цельсієм, а ось в нічний час температура складе +12-14 градусів.

Погода 5 і 7 вересня в Одесі буде приблизно такою ж, як і раніше.

Нагадуємо, що народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував на вересень похолодання і заморозки, але трохи пізніше заступник начальника відділу метеопрогнозів Наталія Голеня заявила про можливість підняття стовпчиків термометрів до +30 градусів за Цельсієм в перший місяць осені.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 2 вересня через погану погоду в Україні поїзди деяких напрямків почали спізнюватися на 3-5 годин.

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