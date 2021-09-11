"Мій арешт доводить мстивий характер російської влади" — відкритий лист Нарімана Джеляла з СІЗО (фото)

Напередодні звільнити Джеляла закликали чеські парламентарії.

Зам голови Меджлісу кримських татар Наріман Джелял написав лист із СІЗО, куди його посадила окупаційна влада Криму шостого вересня. У ньому він звернувся до народу, своїх друзів і розповів, чому його заарештували.

Фото розмістив адвокат Микола Полозов.

Лист Нарімана Джеляла

Джелял пов’язує арешт зі своїм виступом на саміті "Кримська платформа". За його словами російська окупаційна влада "виганяє і ізолює" тих, хто бореться за демократичні цінності. Він пише, що не припинить боротьбу і в ув’язненні. Кримський народ Джелял закликав не вірити облудним заявам окупантів і сказав, що вибрав шлях свідомо і не зверне з нього.

Також заступник голови Меджлісу зазначив, що його зброя — слово завжди з ним. Він процитував слова силовика, що обшукував будинок перед затриманням, що слово набагато небезпечніше.

Раніше "Телеграф" писав, що крім арешту Нарімана Джеляла 4 вересня в Криму в наступні дні також затримали інших представників кримськотатарського народу. Джелялу колабораційний суд інкримінує диверсію, йому загрожують п’ятнадцять років за ґратами.