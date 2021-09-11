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"Мій арешт доводить мстивий характер російської влади" — відкритий лист Нарімана Джеляла з СІЗО (фото)

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Наріман Джелял. Новина оновлена 11 вересня 2021, 12:05
Наріман Джелял.

Напередодні звільнити Джеляла закликали чеські парламентарії.

Зам голови Меджлісу кримських татар Наріман Джелял написав лист із СІЗО, куди його посадила окупаційна влада Криму шостого вересня. У ньому він звернувся до народу, своїх друзів і розповів, чому його заарештували.

Фото розмістив адвокат Микола Полозов.

Лист Нарімана Джеляла
Лист Нарімана Джеляла

Джелял пов’язує арешт зі своїм виступом на саміті "Кримська платформа". За його словами російська окупаційна влада "виганяє і ізолює" тих, хто бореться за демократичні цінності. Він пише, що не припинить боротьбу і в ув’язненні. Кримський народ Джелял закликав не вірити облудним заявам окупантів і сказав, що вибрав шлях свідомо і не зверне з нього.

Також заступник голови Меджлісу зазначив, що його зброя — слово завжди з ним. Він процитував слова силовика, що обшукував будинок перед затриманням, що слово набагато небезпечніше.

Раніше "Телеграф" писав, що крім арешту Нарімана Джеляла 4 вересня в Криму в наступні дні також затримали інших представників кримськотатарського народу. Джелялу колабораційний суд інкримінує диверсію, йому загрожують п’ятнадцять років за ґратами.

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