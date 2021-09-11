Укр

"Мой арест доказывает мстительный характер российской власти" - открытое письмо Наримана Джеляла из застенок СИЗО (фото)

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
24
Нариман Джелял. Новость обновлена 11 сентября 2021, 12:58
Нариман Джелял.

Накануне освободить Джеляла призвали чешские парламентарии.

Замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял написал письмо из СИЗО, куда его посадили оккупационные власти Крыма шестого сентября. В нем он обратился к народу, своим друзьям и рассказал, почему его арестовали.

Фото разместил адвокат Николай Полозов.

Письмо Наримана Джеляла
Письмо Наримана Джеляла

Джелял связывает арест со своим выступлением на саммите "Крымская платформа". По его словам российская оккупационная власть "изгоняет и изолирует" тех, кто борется за демократические ценности. Он пишет, что не прекратит борьбу и в заключении. Крымский народ Джелял призвал не верить лицемерным заявлениям оккупантов и сказал, что выбрал путь сознательно не свернет с него.

Также замглавы Меджлиса отметил, что его оружие — слово всегда с ним. Он процитировал слова силовика, обыскивавшего дом перед задержанием, что слово гораздо опаснее.

Ранее "Телеграф" писал, что кроме ареста Наримана Джеляла 4 сентября в Крыму в последующие дни также задержали других представителей крымскотатарского народа. Джелялу коллаборационный суд инкриминирует диверсию, ему грозят пятнадцать лет за решеткой.

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