В Україні біженців з Афганістану хочуть відправляти в тюрми
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Поки для цих цілей розглядаються три колонії.
Біженців з Афганістану, які вирішили перебратися в Україну, вирішили відразу відправити в тюрми.
Як пише APnews, ініціатива про розміщення біженців в невикористовуваних колоніях спочатку належала МВС.
Там для цих цілей запропонували використовувати виправну колонію №85 в Бучі та виправний центр №132 в Ірпені. Однак через те, що приміщення в Ірпені виставлені на продаж, а у в’язниці в Бучі відсутня гаряча вода й опалення, ця ідея була відхилена Мін’юстом.
З цієї причини, в цей час, розглядаються інші кандидати на прийняття біженців. Йдеться про колонії №44 в Чернігові, №62 в Черкасах і №69 в Кременчуці.
Відповідна пропозиція була відправлена на розгляд Кабміну.
Примітно те, що в листі МВС був запит на розміщення близько 5 тисяч осіб.
Нагадаємо, точна кількість біженців, яких вже прийняла Україна невідома, проте в ЗМІ говорять, що в серпні їх прибуло близько 400 осіб. Вони були спрямовані в пункти тимчасового утримання в Одесі та Чернігові.
Як повідомлялося раніше, в Афганістані члени радикальної організації "Талібан" захопили владу ще 15 серпня, після чого в Кабулі утворилися довгі черги охочих покинути країну.
Остання провінція Афганістану продовжила чинити опір до 6 вересня.
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