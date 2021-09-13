В Україні біженців з Афганістану хочуть відправляти в тюрми

Поки для цих цілей розглядаються три колонії.

Біженців з Афганістану, які вирішили перебратися в Україну, вирішили відразу відправити в тюрми.

Як пише APnews, ініціатива про розміщення біженців в невикористовуваних колоніях спочатку належала МВС.

Там для цих цілей запропонували використовувати виправну колонію №85 в Бучі та виправний центр №132 в Ірпені. Однак через те, що приміщення в Ірпені виставлені на продаж, а у в’язниці в Бучі відсутня гаряча вода й опалення, ця ідея була відхилена Мін’юстом.

З цієї причини, в цей час, розглядаються інші кандидати на прийняття біженців. Йдеться про колонії №44 в Чернігові, №62 в Черкасах і №69 в Кременчуці.

Відповідна пропозиція була відправлена на розгляд Кабміну.

Примітно те, що в листі МВС був запит на розміщення близько 5 тисяч осіб.

Нагадаємо, точна кількість біженців, яких вже прийняла Україна невідома, проте в ЗМІ говорять, що в серпні їх прибуло близько 400 осіб. Вони були спрямовані в пункти тимчасового утримання в Одесі та Чернігові.

Як повідомлялося раніше, в Афганістані члени радикальної організації "Талібан" захопили владу ще 15 серпня, після чого в Кабулі утворилися довгі черги охочих покинути країну.

Остання провінція Афганістану продовжила чинити опір до 6 вересня.