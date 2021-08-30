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До Одеси прибули більше сотні біженців з Афганістану: подробиці (відео)

Автор
Г. Лубенець
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До Одеси прибули більше сотні біженців з Афганістану: подробиці (відео) Новина оновлена 30 серпня 2021, 20:48
Евакуйована жінка з Афганістану в Україну

Прибулим людям надано необхідну допомогу, інфікованих коронавірусом серед них немає.

На тлі напруженої ситуації в Афганістані, де влада перейшла до радикального руху "Талібан", багато жителів країни висловили бажання виїхати за кордон. Разом з багатьма іншими країнами світу, допомогу в цій справі запропонувала і Україна.

Як повідомляє прес-служба Державної міграційної служби 29 серпня в Одесу доставили 133 евакуйованих афганців.

Відомство зазначає, що серед біженців 48 дорослих і 85 дітей.

Наймолодшому з них всього сім днів — його мама народила в аеропорту Кабула, поки чекала літак. Найстарішій жінці 85 років, відзначається, що вона допомагала з евакуацією іншим матерям з дітьми.

Також вказується, що двом з прибулих афганців знадобилася допомога лікарів, їх госпіталізували після прибуття.

Евакуація біженців в Одесу
Евакуація біженців в Одесу
Евакуація біженців в Одесу
Евакуація біженців в Одесу
Евакуація біженців в Одесу
Евакуація біженців в Одесу

Всіх мігрантів перевірили на коронавірус, жодного інфікованого виявлено не було.

Як повідомлялося раніше, 28 серпня з Кабула вилетіло три українські літаки з близько 400 людьми.

Бойовики "Талібану" перейшли в наступ після початку виведення американських військ з Афганістану і після серії перемог змогли встановити контроль над більшістю регіонів.

В даний час відомо, що продовжують протистояти їм лише група Ахмада Масуда, яка окопалася в важкодоступному регіоні Панджшер.

23 серпня таліби оголосили про початок наступу на Панджшерській долину.

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