В Одессу прибыли более сотни беженцев из Афганистана: подробности (видео)

Прибывшим людям оказана необходимая помощь, инфицированных коронавирусом среди них нет.

На фоне напряженной ситуации в Афганистане, где власть перешла к радикальному движению "Талибан", многие жители страны выразили желание уехать за границу. Наряду со многими другими странами мира, помощь в этом деле предложила и Украина.

Как сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы 29 августа в Одессу доставили 133 эвакуированных афганцев.

Ведомство отмечает, что среди беженцев 48 взрослых и 85 детей.

Самому юному из них всего семь дней — его мама родила в аэропорту Кабула, пока ждала самолет. Самой старой женщине 85 лет, отмечается, что она помогала с эвакуацией другим матерям с детьми.

Также указывается, что двум из прибывших афганцев понадобилась помощь врачей, их госпитализировали по прибытию.

Эвакуация беженцев в Одессу

Эвакуация беженцев в Одессу

Эвакуация беженцев в Одессу

Всех мигрантов проверили на коронавирус, ни одного инфицированного обнаружено не было.

Как сообщалось ранее, 28 августа из Кабула вылетело три украинских самолета с около 400 людьми.

Боевики "Талибана" перешли в наступление после начала вывода американских войск из Афганистана и после серии побед смогли установить контроль над большинством регионов.

В настоящее время известно, что продолжают противостоять им лишь группа Ахмада Масуда, которая окопалась в труднодоступном регионе Панджшер.

23 августа талибы объявили о начале наступления на Панджшерскую долину.