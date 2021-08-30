В Одессу прибыли более сотни беженцев из Афганистана: подробности (видео)
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Прибывшим людям оказана необходимая помощь, инфицированных коронавирусом среди них нет.
На фоне напряженной ситуации в Афганистане, где власть перешла к радикальному движению "Талибан", многие жители страны выразили желание уехать за границу. Наряду со многими другими странами мира, помощь в этом деле предложила и Украина.
Как сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы 29 августа в Одессу доставили 133 эвакуированных афганцев.
Ведомство отмечает, что среди беженцев 48 взрослых и 85 детей.
Самому юному из них всего семь дней — его мама родила в аэропорту Кабула, пока ждала самолет. Самой старой женщине 85 лет, отмечается, что она помогала с эвакуацией другим матерям с детьми.
Также указывается, что двум из прибывших афганцев понадобилась помощь врачей, их госпитализировали по прибытию.
Всех мигрантов проверили на коронавирус, ни одного инфицированного обнаружено не было.
Как сообщалось ранее, 28 августа из Кабула вылетело три украинских самолета с около 400 людьми.
Боевики "Талибана" перешли в наступление после начала вывода американских войск из Афганистана и после серии побед смогли установить контроль над большинством регионов.
В настоящее время известно, что продолжают противостоять им лишь группа Ахмада Масуда, которая окопалась в труднодоступном регионе Панджшер.
23 августа талибы объявили о начале наступления на Панджшерскую долину.
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