Укр

В Украине беженцев из Афганистана хотят отправлять в тюрьмы

Автор
Г. Лубенец
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Беженцы из Афганистана Новость обновлена 13 сентября 2021, 23:14
Беженцы из Афганистана

Пока для этих целей рассматриваются три колонии.

Беженцев из Афганистана, которые решили перебраться в Украину, решили сразу отправить в тюрьмы.

Как пишет APnews, инициатива о размещении беженцев в неиспользуемых колониях изначально принадлежала МВД.

Там для этих целей предложили использовать исправительную колонию №85 в Буче и исправительный центр №132 в Ирпене. Однако из-за того, что помещения в Ирпене выставлены на продажу, а в тюрьме в Буче отсутствует горячая вода и отопление, эта идея была отклонена Минюстом.

По этой причине, в настоящее время, рассматриваются другие кандидаты на прием беженцев. Речь идет о колониях №44 в Чернигове, №62 в Черкассах и №69 в Кременчуге.

Соответствующее предложение было отправлено на рассмотрение Кабмина.

Примечательно то, что в письме МВД был запрос на размещение около 5 тысяч человек.

Напомним, точное количество беженцев, которые уже приняла украина неизвестно, однако в СМИ говорят, что в августе их прибыло около 400 человек. В настоящее время они направлены в пункты временного содержания в Одессе и Чернигове.

Как сообщалось ранее, в Афганистане члены радикальной организации "Талибан" захватили власть еще 15 августа, после чего в Кабуле образовались длинные очереди желающих покинуть страну.

Последняя провинция Афганистана продолжила оказывать сопротивление до 6 сентября.

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