"Є серйозні зауваження": наукову роботу Ківи вирішили перевірити ще раз "поглиблено"
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У МОН виникли питання до дисертації Ківи.
Експертна рада Міністерства освіти відправив на поглиблене вивчення наукову дисертацію нардепа від ОПЗЖ Іллі Ківи.
Про це повідомляє Bihus.Info.
Відповідне рішення було прийнято у вівторок, 14 вересня. Відзначається, що сам Ківа був запрошений на засідання, але він не прийшов.
Один з членів наукової комісії повідомив, що до дисертації нардепа є "серйозні зауваження".
Крім того, на цьому ж засіданні була розглянута наукова робота опонентки Ківи на захист його дисертації Ірини Жукової.
Як повідомлялося раніше, Ківа захистив дисертацію 26 квітня.
Відразу після цього в українському суспільстві виник резонанс, а журналісти більш детально вивчили його наукову роботу і виявили там неіснуючі джерела інформації та підроблені довідки.
15 червня голова Міносвіти Сергій Шкарлет заявив, що роботу Ківи перевірять.
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