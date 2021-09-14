"Є серйозні зауваження": наукову роботу Ківи вирішили перевірити ще раз "поглиблено"

У МОН виникли питання до дисертації Ківи.

Експертна рада Міністерства освіти відправив на поглиблене вивчення наукову дисертацію нардепа від ОПЗЖ Іллі Ківи.

Про це повідомляє Bihus.Info.

Відповідне рішення було прийнято у вівторок, 14 вересня. Відзначається, що сам Ківа був запрошений на засідання, але він не прийшов.

Один з членів наукової комісії повідомив, що до дисертації нардепа є "серйозні зауваження".

Крім того, на цьому ж засіданні була розглянута наукова робота опонентки Ківи на захист його дисертації Ірини Жукової.

Як повідомлялося раніше, Ківа захистив дисертацію 26 квітня.

Відразу після цього в українському суспільстві виник резонанс, а журналісти більш детально вивчили його наукову роботу і виявили там неіснуючі джерела інформації та підроблені довідки.

15 червня голова Міносвіти Сергій Шкарлет заявив, що роботу Ківи перевірять.