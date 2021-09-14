"Есть серьезные замечания": научную работу Кивы решили перепроверить "углубленно"

В МОН возникли вопросы к диссертации Кивы.

Экспертный совет Министерства образования отправил на более глубокое изучение научную диссертацию нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.

Об этом сообщает Bihus.Info.

Соответствующее решение было принято во вторник, 14 сентября. Отмечается, что сам Кива был приглашен на заседание, но он не пришел.

Один из членов научной комиссии сообщил, что к диссертации нардепа есть "серьезные замечания".

Кроме того, на этом же заседании была рассмотрена научная работа оппонентки Кивы на защите его диссертации Ирины Жуковой.

Как сообщалось ранее, Кива защитил диссертацию 26 апреля.

Сразу после этого в украинском обществе возник резонанс, а журналисты более детально изучили его научную работу и обнаружили там несуществующие источники информации и поддельные справки.

15 июня глава Минобразования Сергей Шкарлет заявил, что работу Кивы перепроверят.