З математикою — біда, а буде ще гірше — пророкують вчителі і ті, хто готує майбутніх педагогів

Дистанційне навчання, захопленість дітей гаджетами, "гуманізація" освіти — такий неповний перелік причин зниження успішності

За спиною вже півмісяця нового навчального року. Яким він буде — невідомо: на Закарпатті вже з наступного тижня через поширення коронавіруса планується закрити школи, садки і вузи. Онлайн-навчання попереднього року принесло чимало клопоту і проблем учням, їхнім батькам і вчителям. Педагогам довелося вчитися працювати онлайн, батьки переживали за випускників, самі школярі відзначали зниження рівня знань. Особливо шокували всіх підсумки цьогорічного ЗНО з математики — за даними Українського центру оцінювання якості освіти, пороговий бал «склав/не склав» не подолала майже третина (31,11%) учасників тестування.

Але чи тільки "навчання на дому" стало причиною слабких результатів? Швидше за все, винна в цьому сукупність причин.

Майбутніх вчителів з покликанням — всього пів відсотка

- В першу чергу скажу з приводу цих 30%, — пояснює кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри математики і фізики Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького Анастасія Яковенко. — Насправді, спочатку оголошувалося, що ЗНО буде обов’язковим і зараховуватися як результат державної підсумкової атестації. Діти зареєструвалися всі поголовно, кому був потрібен атестат. А в травні обов’язковість скасували і тестування вже здавали тільки ті, хто хотів. Тобто, на ЗНО пішло вже не 100% випускників, хоча зареєстровані були всі. Хтось вирішив просто спробувати свої сили — йому це для вступу не треба, але пішов, щось написав. Можливо, якби ЗНО було обов’язковим, були б трошки інші результати, хоча не факт. Отже, 30% — це не від загальної кількості зареєстрованих, а тільки від тих, хто прийшли на незалежне оцінювання.

Анастасія Яковенко готує майбутніх вчителів

На думку Анастасії, одна з проблем слабких знань з математики, це "кругообіг вчителів".

- Педагогічні вузи не дуже популярні, і ті, хто в них отримує спеціальність, йти працювати за професією не хочуть: зарплата маленька, навантаження велике, особливо психологічне, адже для того, щоб вчити дітей, потрібно дуже багато терпіння і бажання працювати. Так вони і не приховують, що в школу не підуть.

Вона також вважає, що в педвузи приходять ті діти, які вже нікуди не потрапили, або ті, у кого покликання.

- Але тих, у кого покликання, напевно, всього пів відсотка. В основному сюди надходять ті, у кого низький бал ЗНО і вони не пройшли на бажані спеціальності. Виходить замкнуте коло: приходять діти з низькою базою знань, на яку накладати щось складно, і коли вони потім випускаються, то йдуть вчити дітей на базі своїх слабких знань. На жаль, професія вчителя перестала бути популярною і престижною, тому в педагогічний йдуть не зовсім ті кадри, які хотілося, щоб йшли. Абітурієнти з високим результатом йдуть в IT-сферу, в менеджери і т.д. Математики, як ми говоримо, flexibility — гнучкі, вони можуть скрізь знайти собі застосування.

Навіщо дітей математикою "мучать"

Другий "камінь спотикання" — це, як не дивно, батьки.

- Даєш дітям домашнє завдання, а батьки кажуть: "Боженьки, у нього стільки домашнього завдання, він ночами сидить, що ви його тієї математикою мучите?" — наводить приклад Яковенко. — "Це ж немислимий обсяг домашнього завдання", "Навіщо вони дітей математикою мучать" — ось такі скарги зустрічаються в групі Фейсбуку "Батьки SOS". Таким чином у дітей виробляється ставлення до вчителя як до обслуговуючого персоналу: "Я прийшов в школу, як батьки сказали: "Мене повинні навчити".

Діти втомлюються — домашніх завдань занадто багато

За словами співрозмовниці, не "повинні навчити", а учень повинен в школі добути свої знання. Голова — не "коробочка", в яку можна просто покласти необхідні знання. "Відповідно, ось це здобування знань присутнє у дітей в дуже мізерному відсотку, школярі приходять на заняття і думають, що вони просто послухають і у них це відкладеться в голові. Але якщо немає наполегливої праці — не витягнеш і рибку зі ставка".

Є і ще одна причина, на цей раз — в самих юних українцях. "Нинішнє покоління дітей — цифрове покоління. Вони не вміють зосереджуватися, не можуть довго виконувати одну і ту ж роботу, їм потрібна динаміка, тобто, у них немає завзятості. Вони пару прикладів вирішили і їм вже треба "рекламну паузу", як на телебаченні". Звичайно, не всі такі діти, але, як каже Анастасія, їх більшість.

- Є діти з установкою: "бачу мету — не бачу перешкод", але у багатьох такої мети немає, вони якісь всі "розпливчасті", "розмиті", як кисіль. І, відповідно, коли вони приходять на ЗНО і там потрібно 3,5 години сидіти і безперервно вирішувати — вони не можуть це витримати. Причому, навіть хороші діти, у яких є знання. При тривалому вирішенні завдань, які ускладнюються з кожним рівнем, вони просто губляться, втомлюються, у них немає концентрованості. Це не тільки моє спостереження, колеги підтверджують, що після 2-х годин навчання у школярів знижується рівень концентрації, рівень нейронних зв’язків в головному мозку, і їм стає важко.

Діти залежні від гаджетів

Мабуть, всі дорослі погодяться з тим, що нинішні діти звикли, що перед їх очима має всі блимати, змінюватися картинка. "Вони, може, і не винні, такий зараз час — їм треба швидко тикати, скролити, швидко-швидко все робити. Але тут ще й батьки повинні контролювати час, проведений їхніми чадами в телефоні. Виходить, діти відучилися в школі, прийшли додому, включили гаджети і сидять в чатах, іграх, Тік-Току, інших додатках. І я думаю, що рівень знань математики буде тільки знижуватися. Тому що телефон їх не навчить, тільки праця, якщо вони будуть вирішувати, робити якісь завдання" — вважає Анастасія.

З тестами легко впорається і семикласник

"Педагог педагогів" говорить, що зараз потрібен інший підхід до навчання, не те що раніше: дали, прочитали, переказали. Вона сама розробляє матеріали, щоб зацікавити дітей більше вирішувати, розвивати у них критичне мислення. І, звичайно ж, потрібно підвищувати престижність професії "вчитель" — не тільки з боку держави, а й з боку батьків.

- Чому математику називають "царицею наук"? Це не просто арифметика — вміння складати цифри. Ця наука дозволяє створювати в головному мозку нейронні зв’язки як ніяка інша. Тому що, коли ми з одного виводимо інше, тут уже потрібно мозок напружувати. Якщо спортсмен не буде бігати кожен день, у нього не буде постійного тренування м’язів. І навпаки, запорука успіху в регулярних тренуваннях. І якщо постійно тренувати свої нейронні зв’язки, то людина зможе критично аналізувати, критично мислити, а не приймати голослівну інформацію.

Оцінюючи складність тестів ЗНО, Анастасія Яковенко пояснює, що там було три рівня завдань. "Перший — це тести, "відгадайка". У другому рівні потрібно було підрахувати і вписати відповіді, завдання прості, але їх потрібно було уважно прочитати — це трохи складніше. І третій — уже більш високий рівень, зроблений для дітей, які претендують на більш високу оцінку. Але вони не складніші, ніж були в попередні роки. Кількість завдань збільшилася за рахунок того, що їх розділили на такі етапи. З тестами легко впорається і семикласник, так як більша частина програми зовнішнього незалежного оцінювання побудована на рівні знань до 7-го класу. Так, там були завдання з програми 10-го класу, але щоб подолати поріг в 100-110 балів, досить рівня середніх класів. Тому вважати коронавірус і навчання онлайн причиною низьких показників тестування не можна".

Співрозмовниця наводить як приклад свою маму — викладача обслуговуючої праці та фізики, яка заради інтересу буквально за 40 хвилин пройшла без папірця, усно, всі завдання і "заробила" 140 балів. Незважаючи на те, що минулий рік був оголошений роком математики, будь-яких систематичних заходів в цьому плані Яковенко не помітила. Принаймні, збільшення годин математики в школах точно не відбулося. Пару років тому сталася "гуманізація" освіти, години викладання точних наук скоротили.

Пішли в 10-й клас — щоб в школі досидіти

З чим же стикаються шкільні вчителі?

-Я рік пропрацювала в одній із загальноосвітніх шкіл Києва, переїхавши сюди з невеликого містечка, — згадує Ольга Олександрівна. — І помітила тут деякі особливості. Здивувало, що тут, на відміну від глибинки, не особливо "заморочуються" вчителі, не рвуть серце, не прагнуть разом з учнями брати участь в якихось заходах, проектах. Мені дали 10-й клас, гуманітарний. Але я хочу сказати, що самі діти абсолютно не мо-ти-во-ва-ні! Вони просто нічого не хочуть. І я їх за рік так і не навчила нічому — вони нездібні. Ніколи до цього не стикалася з такою байдужістю по ставленню до предмету. Багато хто пішов у 10-й клас, щоб просто "досидіти" в школі ще пару років. Лише кілька людей були зацікавлені добре вчитися і кудись вступити. Я в 11-му класі заміняла хвору вчительку. А без 5 хвилин випускники говорили: "Ну і що, що не здамо ЗНО — на цьому що, світ клином зійшовся? Ми поїдемо працювати за кордон". Так країна і втрачає людей.

Читайте також: Категорія Україна Коли школярі будуть відпочивати під час навчального року: календар канікул Тривалість осінніх, зимових і весняних канікул не може перевищувати 30 днів

Вчителька розповідає, що в її рідному місті більшість старшокласників були налаштовані на вступ до вузів. Таку мету перед ними ставили їх батьки, багато дітей займалися додатково з репетиторами, тому що хотіли кудись вирватися, змінити життя на краще. У столиці такого немає, адже кияни і так "круті за місцем народження".

- І це не тільки моє спостереження, я зустрічалася з такими висновками колег, в обговореннях, що у багатьох дітей зараз немає мети, вони бачать, що і не маючи вищої освіти, можна влаштуватися на роботу і отримувати ті ж 20 тисяч, що і випускники інституту, які починають з малих ставок. Та й влаштуватися на роботу в Києві людині місцевій, що має житло, набагато простіше.

Але так, на думку викладача, йде справа в звичайних загальноосвітніх школах, проте в столичні гімназії не пробитися, там величезний конкурс. Можна потрапити і поза конкурсом, але за великі гроші.

Для здачі ЗНО досить було знань з математики за 6-9 класи

- Що я можу сказати з приводу ЗНО? Якщо у людини голова трошки працює, то там за логікою можна було здати математику, частина завдань була з програми 6-го класу. Я підтягувала одного хлопця, і ми з ним за пів року повторили програму тільки до 9-го класу, 10-11-й навіть не брали. Мама сказала: "Як буде — так буде". І він здав тестування на 135 балів. Насправді, завдання були не дуже складні і для тих, хто, все ж таки, навчався, можна було скласти ЗНО запросто.

За словами Ольги Олександрівни, в старших класах, якщо це рівень "стандарт", тобто, не математичний клас, цьому предмету приділяється всього 3 академічні години. За рахунок шкільного компонента адміністрація намагається додати ще одну годину, тоді виходить 2 алгебри і 2 геометрії. Хоча цього мало. "Я з ними і факультатив проводила, і дистанційку, але толку ніякого. Ось квадратні рівняння вирішуємо, поки проходимо — пам’ятають, трохи час минув — забули. Мабуть, ці діти були запущені ще в молодшій школі".

Що ж до думки дорослих професіоналів додасть вчорашня випускниця, а нині студентка?

Іванні Яцик завдання з математики здалися нескладними

-Насправді я готувалася до ЗНО з математики з 9-го класу, тому що я не математик, а гуманітарій, і розуміла, що мені потрібна велика підготовка, — пояснює Іванна Яцик з Житомира. — А завдання виявилися нескладними. Після перших 15 тестових питань потрібні були більш глибокі знання і навички, потрібно було вже розбиратися. Але якщо ти готувався і знав формули, що були написані на листочку, який нам давався, якщо знав, як їх застосовувати, то, в принципі, можна було написати на високий бал, або хоча б, середній. Я спочатку займалася вдома самостійно, а потім ще трохи з репетитором, щоб просто узагальнити знання. Тому що карантин трохи ускладнив навчання. В результаті я набрала 158 балів з математики, але для мене це не профільний предмет. І, здається, всі мої однокласники добре здали математику.

На думку викладачів, щоб підняти математику на більш високий рівень, потрібно затратити великі кошти на підготовку і оплату праці самих педагогів. Поки ж ці самі педагоги вимушено підробляють репетиторством, а великі гроші за це їм також вимушено платять батьки школярів.