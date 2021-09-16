С математикой – беда, а будет еще хуже - предрекают учителя и те, кто готовит будущих педагогов

Дистанционная учеба, увлеченность детей гаджетами, "гуманизация" науки – таков неполный перечень причин снижения успеваемости

За спиной уже полмесяца нового учебного года. Каким он будет – неизвестно: на Закарпатье уже со следующей недели из-за распространения коронавируса планируется закрыть школы, садики и вузы. Онлайн-учеба предыдущего года принесла немало хлопот и проблем ученикам, их родителям и учителям. Педагогам пришлось учиться работать онлайн, родители переживали за выпускников, сами школьники отмечали снижение уровня знаний. Особенно шокировали всех итоги нынешнего ВНО по математике — по данным Украинского центра оценивания качества образования, пороговый балл «сдал/не сдал» не преодолела почти треть (31,11%) участников тестирования.

Но только ли "учеба на дому" стала причиной слабых результатов? Скорее всего, виновата в этом совокупность причин.

Будущих учителей с призванием – всего полпроцента

- В первую очередь скажу по поводу этих 30%, — объясняет кандидат физико-математических наук, старший преподаватель кафедры математики и физики Мелитопольского государственного педагогического университета им. Богдана Хмельницкого Анастасия Яковенко. – На самом деле, вначале объявлялось, что ВНО будет обязательным и засчитываться как результат государственной итоговой аттестации. Дети зарегистрировались все поголовно, кому нужен аттестат. А в мае обязательность отменили и тестирование уже сдавали только те, кто хотел. То есть, на ВНО пошло уже не 100% выпускников, хотя зарегистрированы были все. Кто-то решил просто попробовать свои силы – ему это для поступления не надо, но пошел, что-то понаотмечал. Возможно, если бы ВНО было обязательным, были бы немножко другие результаты, хотя не факт. Следовательно, 30% — это не от общего количества зарегистрированных, а только от тех, кто пришли на независимое оценивание.

Анастасия Яковенко готовит будущих учителей

По мнению Анастасии, одна из проблем слабых знаний по математике, это "круговорот учителей".

- Педагогические вузы не шибко популярные, и те, кто в них получает специальность, идти работать по профессии не хотят: зарплата маленькая, нагрузка большая, особенно психологическая, ведь для того, чтобы учить детей, нужно очень много терпения и желания работать. Да они и не скрывают, что в школу не пойдут.

Она также считает, что в педвузы приходят те дети, которые уже никуда не попали, либо те, у кого призвание.

- Но тех, у кого призвание, наверное, всего полпроцента. В основном сюда поступают те, у кого низкий балл ВНО и они не прошли на желаемые специальности. Получается замкнутый круг: приходят дети с низкой базой знаний, на которую накладывать что-то сложно, и когда они потом выпускаются, то идут учить детей на базе своих слабых знаний. Увы, профессия учителя перестала быть популярной и престижной, поэтому в педагогический идут не совсем те кадры, которые хотелось, чтобы шли. Абитуриенты с высоким результатом идут в IT-сферу, в менеджеры и т.д.. Математики, как мы говорим, flexibility – гибкие, они могут везде найти себе применение.

Зачем детей математикой "мучают"

Второй "камень преткновения" – это, как ни удивительно, родители.

- Даешь детям домашнее задание, а родители говорят: "Боженьки, у него столько домашнего задания, он ночами сидит, что вы его той математикой мучаете?" – приводит пример Яковенко. — "Это ж немыслимый объем домашнего задания", "Зачем они детей математикой мучают" — вот такие жалобы встречаются в группе Фейсбука "Батьки SOS". Таким образом у детей вырабатывается отношение к учителю как к обслуживающему персоналу: "Я пришел в школу, как родители сказали: "Меня должны научить".

Дети устают - домашних заданий слишком много

По словам собеседницы, не "должны научить", а ученик должен в школе добыть свои знания. Голова – не "коробочка", в которую можно просто положить необходимые знания. "Соответственно, вот это добывание знаний присутствует у детей в очень мизерном проценте, школьники приходят на занятия и думают, что они просто послушают и у них это отложится в голове. Но если нет упорного труда — не вытащишь и рыбку из пруда".

Есть и еще одна причина, на этот раз – в самих юных украинцах. "Нынешнее поколение детей – цифровое поколение. Они не умеют сосредотачиваться, не могут долго выполнять одну и ту же работу, им нужна динамика, то есть, у них нет упорства. Они пару примеров решили и им уже надо "рекламную паузу", как на телевидении". Конечно, не все такие дети, но, как говорит Анастасия, их большинство.

- Есть дети с установкой: "вижу цель – не вижу препятствий", но у многих такой цели нет, они какие-то все "расплывчатые", "размытые", как кисель. И, соответственно, когда они приходят на ВНО и там нужно 3,5 часа сидеть и беспрерывно решать – они не могут это выдержать. Причем, даже хорошие дети, у которых есть знания. При длительном решении заданий, которые усложняются с каждым уровнем, они просто теряются, устают, у них нет концентрированности. Это не только мое наблюдение, коллеги подтверждают, что после 2-х часов учебы у школьников снижается уровень концентрации, уровень нейронных связей в головном мозге и им становится тяжело.

Дети зависимы от гаджетов

Пожалуй, все взрослые согласятся с тем, что нынешние дети привыкли, что перед их глазами должно все мигать, меняться картинка. "Они, может, и не виноваты, такое сейчас время – им надо быстро тыкать, скроллить, быстро-быстро все делать. Но тут еще и родители должны контролировать время, проведенное их чадами в телефоне. Получается, дети отучились в школе, пришли домой, включили гаджеты и сидят в чатах, играх, Тик-Токе, других приложениях. И я думаю, что уровень знаний математики будет только снижаться. Потому что телефон их не научит, только труд, если они будут прорешивать, делать какие-то задания" – считает Анастасия.

С тестами легко справится и семиклассник

"Педагог педагогов" говорит, что сейчас нужен другой подход к обучению, не то что раньше: дали, прочитали, пересказали. Она сама разрабатывает материалы, чтобы заинтересовать детей больше решать, развивать у них критическое мышление. И, конечно же, нужно повышать престижность профессии "учитель" — не только со стороны государства, а и со стороны родителей.

- Почему математику называют "царицей наук"? Это не просто арифметика — умение складывать цифры. Это наука позволяет создавать в головном мозге нейронные связи как никакая другая. Потому что, когда мы из одного выводим другое, здесь уже нужно мозг напрягать. Если спортсмен не будет бегать каждый день, у него не будет постоянной тренировки мышц. И наоборот, залог успеха в регулярных тренировках. И если постоянно тренировать свои нейронные связи, то человек сможет критически анализировать, критически мыслить, а не принимать голословную информацию.

Оценивая сложность тестов ВНО, Анастасия Яковенко поясняет, что там было три уровня заданий. "Первый – это тесты, "угадайка". Во втором уровне нужно было прорешать и вписать ответы, задачки простые, но их нужно было внимательно прочитать – это чуть сложнее. И третий — уже более высокий уровень, сделанный для детей, которые претендуют на более высокую оценку. Но они не сложнее, чем были в предыдущие годы. Количество заданий увеличилось за счет того, что их разделили на такие этапы. С тестами легко справится и семиклассник, так как большая часть программы внешнего независимого оценивания построена на уровне знаний до 7-го класса. Да, там были задания из программы 10-го класса, но чтобы преодолеть порог в 100-110 баллов, достаточно уровня средних классов. Потому считать коронавирус и обучение онлайн причиной низких показателей тестирования нельзя".

Собеседница приводит в пример свою маму – преподавателя обслуживающего труда и физики, которая ради интереса буквально за 40 минут прошла без бумажки, устно, все задания и "заработала" 140 баллов. Несмотря на то, что минувший год был объявлен годом математики, каких-либо систематических мер в этом плане Яковенко не заметила. По крайней мере, увеличения часов математики в школах точно не произошло. Пару лет назад произошла "гуманизация" образования, часы преподавания точных наук сократили.

Пошли в 10-й класс — чтобы в школе досидеть

С чем же сталкиваются школьные учителя?

-Я год проработала в одной из общеобразовательных школ Киева, переехав сюда из небольшого городка, — вспоминает Ольга Александровна. – И заметила здесь некоторые особенности. Удивило, что здесь, в отличие от глубинки, не особо "заморачиваются" учителя, не рвут сердце, не стремятся вместе с учениками участвовать в каких-то мероприятиях, проектах. Мне дали здесь 10-й класс, гуманитарный. Но я хочу сказать, что сами дети совершенно не мо-ти-ви-ро-ва-ны! Они просто ничего не хотят. И я их за год так и не научила ничему – они необучаемы. Никогда до этого не сталкивалась с таким безразличием по отношению к предмету. Многие пошли в 10-й класс, чтобы просто "досидеть" в школе еще пару лет. Лишь несколько человек были заинтересованы хорошо учиться и куда-то поступить. Я в 11-м классе заменяла заболевшую учительницу. А без 5 минут выпускники говорили: "Ну и что, что не сдадим ВНО – на этом что, свет клином сошелся? Мы поедем работать за границу". Так страна и теряет людей.

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Учительница рассказывает, что в ее родном городе большинство старшеклассников было настроено на поступление в вузы. Такую цель перед ними ставили их родители, многие дети занимались дополнительно с репетиторами, потому что хотели куда-то вырваться, изменить жизнь к лучшему. В столице такого нет, ведь киевляне и так "крутые по месту рождения".

- И это не только мое наблюдение, я встречалась с такими выводами коллег, в обсуждениях, что у многих детей сейчас нет цели, они видят, что и не имея высшего образования, можно устроиться на работу и получать те же 20 тысяч, что и выпускники института, начинающие с малых ставок. Да и устроиться на работу в Киеве человеку местному, имеющему жилье, гораздо проще.

Но так, по мнению преподавателя, обстоит дело в обычных общеобразовательных школах, зато в столичные гимназии не пробиться, там огромный конкурс. Можно попасть и вне конкурса, но за большие деньги.

Для сдачи ВНО достаточно было знаний по математике за 6-9 классы

-По поводу ВНО что я могу сказать? Если у человека голова немножко работает, то там по логике можно было сдать математику, часть заданий была из программы 6-го класса. Я подтягивала одного паренька, и мы с ним за полгода повторили программу только до 9-го класса, 10-11-й даже не брали. Мама сказала: "Как будет — так будет". И он сдал тестирование на 135 баллов. На самом деле, задания были не очень сложные и для тех, кто, все-таки, учился, можно было сдать ВНО запросто.

По словам Ольги Александровны, в старших классах, если это уровень "стандарт", то есть, не математический класс, этому предмету уделяется всего 3 академических часа. За счет школьного компонента администрация старается добавить еще один час, тогда получается 2 алгебры и 2 геометрии. Хотя этого мало. "Я с ними и факультатив проводила, и дистанционку, но толку никакого. Вот квадратные уравнения решаем, пока проходим – помнят, чуть время прошло – забыли. Видимо, эти дети были запущены еще в младшей школе".

Что же к мнению взрослых профессионалов добавит вчерашняя выпускница, а ныне студентка?

Иванне Яцык задания по математике показались несложными

-На самом деле я готовилась к ВНО по математике с 9-го класса, потому что я не математик, а гуманитарий, и понимала, что мне требуется большая подготовка, — объясняет Иванна Яцык из Житомира. — А задания оказались несложными. После первых 15 тестовых вопросов нужны были более глубокие знания и навыки, требовалось уже разбираться. Если ты готовился и знал формулы, что были написаны на листочке, который нам давался, если знал, как их применять, то, в принципе, можно было написать на высокий балл, или хотя бы, средний. Я сначала занималась дома самостоятельно, а потом еще немного позанималась с репетитором, чтобы просто обобщить знания. Потому что карантин несколько усложнил учебу. В результате я набрала 158 баллов по математике, но для меня это не профильный предмет. И, по-моему, все мои одноклассники хорошо сдали математику.

По мнению преподавателей, чтобы поднять математику на более высокий уровень, нужно затратить большие средства на подготовку и оплату труда самих педагогов. Пока же эти самые педагоги вынужденно подрабатывают репетиторством, а большие деньги за это им также вынужденно платят родители школяров.