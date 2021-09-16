С математикой – беда, а будет еще хуже - предрекают учителя и те, кто готовит будущих педагогов

Автор
Ирина Левченко
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Ах, эта математика!
Ах, эта математика!

Дистанционная учеба, увлеченность детей гаджетами, "гуманизация" науки – таков неполный перечень причин снижения успеваемости 

За спиной уже полмесяца нового учебного года. Каким он будет – неизвестно: на Закарпатье уже со следующей недели из-за распространения коронавируса планируется закрыть школы, садики и вузы. Онлайн-учеба предыдущего года принесла немало хлопот и проблем ученикам, их родителям и учителям. Педагогам пришлось учиться работать онлайн, родители переживали за выпускников, сами школьники отмечали снижение уровня знаний. Особенно шокировали всех итоги нынешнего ВНО по математике — по данным Украинского центра оценивания качества образования, пороговый балл «сдал/не сдал» не преодолела почти треть (31,11%) участников тестирования.

Но только ли "учеба на дому" стала причиной слабых результатов? Скорее всего, виновата в этом совокупность причин.

Будущих учителей с призванием – всего полпроцента

- В первую очередь скажу по поводу этих 30%, — объясняет кандидат физико-математических наук, старший преподаватель кафедры математики и физики Мелитопольского государственного педагогического университета им. Богдана Хмельницкого Анастасия Яковенко. – На самом деле, вначале объявлялось, что ВНО будет обязательным и засчитываться как результат государственной итоговой аттестации. Дети зарегистрировались все поголовно, кому нужен аттестат. А в мае обязательность отменили и тестирование уже сдавали только те, кто хотел. То есть, на ВНО пошло уже не 100% выпускников, хотя зарегистрированы были все. Кто-то решил просто попробовать свои силы – ему это для поступления не надо, но пошел, что-то понаотмечал. Возможно, если бы ВНО было обязательным, были бы немножко другие результаты, хотя не факт. Следовательно, 30% — это не от общего количества зарегистрированных, а только от тех, кто пришли на независимое оценивание. 

Анастасия Яковенко готовит будущих учителей
Анастасия Яковенко готовит будущих учителей

По мнению Анастасии, одна из проблем слабых знаний по математике, это "круговорот учителей".

- Педагогические вузы не шибко популярные, и те, кто в них получает специальность, идти работать по профессии не хотят: зарплата маленькая, нагрузка большая, особенно психологическая, ведь для того, чтобы учить детей, нужно очень много терпения и желания работать. Да они и не скрывают, что в школу не пойдут.

Она также считает, что в педвузы приходят те дети, которые уже никуда не попали, либо те, у кого призвание.

- Но тех, у кого призвание, наверное, всего полпроцента. В основном сюда поступают те, у кого низкий балл ВНО и они не прошли на желаемые специальности. Получается замкнутый круг: приходят дети с низкой базой знаний, на которую накладывать что-то сложно, и когда они потом выпускаются, то идут учить детей на базе своих слабых знаний. Увы, профессия учителя перестала быть популярной и престижной, поэтому в педагогический идут не совсем те кадры, которые хотелось, чтобы шли. Абитуриенты с высоким результатом идут в IT-сферу, в менеджеры и т.д.. Математики, как мы говорим, flexibility – гибкие, они могут везде найти себе применение.

Зачем детей математикой "мучают"

Второй "камень преткновения" – это, как ни удивительно, родители.

- Даешь детям домашнее задание, а родители говорят: "Боженьки, у него столько домашнего задания, он ночами сидит, что вы его той математикой мучаете?" – приводит пример Яковенко. — "Это ж немыслимый объем домашнего задания", "Зачем они детей математикой мучают" — вот такие жалобы встречаются в группе Фейсбука "Батьки SOS". Таким образом у детей вырабатывается отношение к учителю как к обслуживающему персоналу: "Я пришел в школу, как родители сказали: "Меня должны научить".

Дети устают - домашних заданий слишком много
Дети устают - домашних заданий слишком много

По словам собеседницы, не "должны научить", а ученик должен в школе добыть свои знания. Голова – не "коробочка", в которую можно просто положить необходимые знания. "Соответственно, вот это добывание знаний присутствует у детей в очень мизерном проценте, школьники приходят на занятия и думают, что они просто послушают и у них это отложится в голове. Но если нет упорного труда — не вытащишь и рыбку из пруда".

Есть и еще одна причина, на этот раз – в самих юных украинцах. "Нынешнее поколение детей – цифровое поколение. Они не умеют сосредотачиваться, не могут долго выполнять одну и ту же работу, им нужна динамика, то есть, у них нет упорства. Они пару примеров решили и им уже надо "рекламную паузу", как на телевидении". Конечно, не все такие дети, но, как говорит Анастасия, их большинство.

- Есть дети с установкой: "вижу цель – не вижу препятствий", но у многих такой цели нет, они какие-то все "расплывчатые", "размытые", как кисель. И, соответственно, когда они приходят на ВНО и там нужно 3,5 часа сидеть и беспрерывно решать – они не могут это выдержать. Причем, даже хорошие дети, у которых есть знания. При длительном решении заданий, которые усложняются с каждым уровнем, они просто теряются, устают, у них нет концентрированности. Это не только мое наблюдение, коллеги подтверждают, что после 2-х часов учебы у школьников снижается уровень концентрации, уровень нейронных связей в головном мозге и им становится тяжело.

Дети зависимы от гаджетов
Дети зависимы от гаджетов

Пожалуй, все взрослые согласятся с тем, что нынешние дети привыкли, что перед их глазами должно все мигать, меняться картинка. "Они, может, и не виноваты, такое сейчас время – им надо быстро тыкать, скроллить, быстро-быстро все делать. Но тут еще и родители должны контролировать время, проведенное их чадами в телефоне. Получается, дети отучились в школе, пришли домой, включили гаджеты и сидят в чатах, играх, Тик-Токе, других приложениях. И я думаю, что уровень знаний математики будет только снижаться. Потому что телефон их не научит, только труд, если они будут прорешивать, делать какие-то задания" – считает Анастасия.

 С тестами легко справится и семиклассник

"Педагог педагогов" говорит, что сейчас нужен другой подход к обучению, не то что раньше: дали, прочитали, пересказали. Она сама разрабатывает материалы, чтобы заинтересовать детей больше решать, развивать у них критическое мышление. И, конечно же, нужно повышать престижность профессии "учитель" — не только со стороны государства, а и со стороны родителей.

- Почему математику называют "царицей наук"? Это не просто арифметика — умение складывать цифры. Это наука позволяет создавать в головном мозге нейронные связи как никакая другая. Потому что, когда мы из одного выводим другое, здесь уже нужно мозг напрягать. Если спортсмен не будет бегать каждый день, у него не будет постоянной тренировки мышц. И наоборот, залог успеха в регулярных тренировках. И если постоянно тренировать свои нейронные связи, то человек сможет критически анализировать, критически мыслить, а не принимать голословную информацию.

Оценивая сложность тестов ВНО, Анастасия Яковенко поясняет, что там было три уровня заданий. "Первый – это тесты, "угадайка". Во втором уровне нужно было прорешать и вписать ответы, задачки простые, но их нужно было внимательно прочитать – это чуть сложнее. И третий — уже более высокий уровень, сделанный для детей, которые претендуют на более высокую оценку. Но они не сложнее, чем были в предыдущие годы. Количество заданий увеличилось за счет того, что их разделили на такие этапы. С тестами легко справится и семиклассник, так как большая часть программы внешнего независимого оценивания построена на уровне знаний до 7-го класса. Да, там были задания из программы 10-го класса, но чтобы преодолеть порог в 100-110 баллов, достаточно уровня средних классов. Потому считать коронавирус и обучение онлайн причиной низких показателей тестирования нельзя".

Собеседница приводит в пример свою маму – преподавателя обслуживающего труда и физики, которая ради интереса буквально за 40 минут прошла без бумажки, устно, все задания и "заработала" 140 баллов. Несмотря на то, что минувший год был объявлен годом математики, каких-либо систематических мер в этом плане Яковенко не заметила. По крайней мере, увеличения часов математики в школах точно не произошло. Пару лет назад произошла "гуманизация" образования, часы преподавания точных наук сократили.

Пошли в 10-й класс — чтобы в школе досидеть

С чем же сталкиваются школьные учителя?

-Я год проработала в одной из общеобразовательных школ Киева, переехав сюда из небольшого городка, — вспоминает Ольга Александровна. – И заметила здесь некоторые особенности. Удивило, что здесь, в отличие от глубинки, не особо "заморачиваются" учителя, не рвут сердце, не стремятся вместе с учениками участвовать в каких-то мероприятиях, проектах. Мне дали здесь 10-й класс, гуманитарный. Но я хочу сказать, что сами дети совершенно не мо-ти-ви-ро-ва-ны! Они просто ничего не хотят. И я их за год так и не научила ничему – они необучаемы. Никогда до этого не сталкивалась с таким безразличием по отношению к предмету. Многие пошли в 10-й класс, чтобы просто "досидеть" в школе еще пару лет. Лишь несколько человек были заинтересованы хорошо учиться и куда-то поступить. Я в 11-м классе заменяла заболевшую учительницу. А без 5 минут выпускники говорили: "Ну и что, что не сдадим ВНО – на этом что, свет клином сошелся? Мы поедем работать за границу". Так страна и теряет людей.

Учительница рассказывает, что в ее родном городе большинство старшеклассников было настроено на поступление в вузы. Такую цель перед ними ставили их родители, многие дети занимались дополнительно с репетиторами, потому что хотели куда-то вырваться, изменить жизнь к лучшему. В столице такого нет, ведь киевляне и так "крутые по месту рождения".

- И это не только мое наблюдение, я встречалась с такими выводами коллег, в обсуждениях, что у многих детей сейчас нет цели, они видят, что и не имея высшего образования, можно устроиться на работу и получать те же 20 тысяч, что и выпускники института, начинающие с малых ставок. Да и устроиться на работу в Киеве человеку местному, имеющему жилье, гораздо проще.

Но так, по мнению преподавателя, обстоит дело в обычных общеобразовательных школах, зато в столичные гимназии не пробиться, там огромный конкурс. Можно попасть и вне конкурса, но за большие деньги.

Для сдачи ВНО достаточно было знаний по математике за 6-9 классы
Для сдачи ВНО достаточно было знаний по математике за 6-9 классы

-По поводу ВНО что я могу сказать? Если у человека голова немножко работает, то там по логике можно было сдать математику, часть заданий была из программы 6-го класса. Я подтягивала одного паренька, и мы с ним за полгода повторили программу только до 9-го класса, 10-11-й даже не брали. Мама сказала: "Как будет — так будет". И он сдал тестирование на 135 баллов. На самом деле, задания были не очень сложные и для тех, кто, все-таки, учился, можно было сдать ВНО запросто. 

По словам Ольги Александровны, в старших классах, если это уровень "стандарт", то есть, не математический класс, этому предмету уделяется всего 3 академических часа. За счет школьного компонента администрация старается добавить еще один час, тогда получается 2 алгебры и 2 геометрии. Хотя этого мало. "Я с ними и факультатив проводила, и дистанционку, но толку никакого. Вот квадратные уравнения решаем, пока проходим – помнят, чуть время прошло – забыли. Видимо, эти дети были запущены еще в младшей школе".

Что же к мнению взрослых профессионалов добавит вчерашняя выпускница, а ныне студентка?

Иванне Яцык задания по математике показались несложными
Иванне Яцык задания по математике показались несложными

-На самом деле я готовилась к ВНО по математике с 9-го класса, потому что я не математик, а гуманитарий, и понимала, что мне требуется большая подготовка, — объясняет Иванна Яцык из Житомира. — А задания оказались несложными. После первых 15 тестовых вопросов нужны были более глубокие знания и навыки, требовалось уже разбираться. Если ты готовился и знал формулы, что были написаны на листочке, который нам давался, если знал, как их применять, то, в принципе, можно было написать на высокий балл, или хотя бы, средний. Я сначала занималась дома самостоятельно, а потом еще немного позанималась с репетитором, чтобы просто обобщить знания. Потому что карантин несколько усложнил учебу. В результате я набрала 158 баллов по математике, но для меня это не профильный предмет. И, по-моему, все мои одноклассники хорошо сдали математику.

По мнению преподавателей, чтобы поднять математику на более высокий уровень, нужно затратить большие средства на подготовку и оплату труда самих педагогов. Пока же эти самые педагоги вынужденно подрабатывают репетиторством, а большие деньги за это им также вынужденно платят родители школяров.

 

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