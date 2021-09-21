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Школи в Україні можуть піти на самоізоляцію, навіть якщо персонал вакцинований — в чому причина

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Всього в Україні понад 14 тисяч шкіл. Новина оновлена 21 вересня 2021, 10:14
Всього в Україні понад 14 тисяч шкіл.

Навчальний заклад можуть відправити на самоізоляцію і через учнів.

Вакцинація персоналу на рівні понад 80% не є єдиною умовою роботи шкіл в Україні.

Про це заявив глава мінохоронздоров’я Віктор Ляшко в ефірі програми на ICTV.

Він зазначив, що школу повністю закривають якщо в ній занадто багато хворих дітей. Так, школу переводять в онлайн якщо більш ніж половина класів закриті через дитячий коронавірус. Відзначимо, що клас самоізолюється, якщо є інфікований серед учнів.

Міністр повідомив, що таких шкіл в Україні вже 60.

Нагадаємо, що для вчителів і персоналу школи діє правило 80% вакцинацій. Причому не важливо, отримана тільки перша доза або курс імунізації пройдено повністю. Такі правила для "жовтої зони". У червоній же кількість вакцинацій одна з основоположних — повний курс щеплень від коронавірусу повинні пройти всі педпрацівники.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що повний курс вакцинації дасть привілеї в червоній зоні не тільки вчителям та іншим працівником сфери освіти, а й усім іншим. Зокрема, можна буде обідати в ресторанах і ходити в кіно в заклади з вакцинованими співробітниками.

Теги:
#Вчителі #Коронавірус #Закриття шкіл #Covid-19
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