Укр

Школы в Украине могут уйти на самоизоляцию, даже если персонал вакцинирован - в чем причина

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Всего в Украине более 14 тысяч школ. Новость обновлена 21 сентября 2021, 10:14
Всего в Украине более 14 тысяч школ.

Учебное заведение могут отправить на самоизоляцию и из-за учеников.

Вакцинация персонала на уровне свыше 80% не является единственным условием работы школ в Украине.

Об этом заявил глава минздрава Виктор Ляшко в эфире программы на ICTV.

Он отметил, что школу полностью закрывают если в ней слишком много заболевших детей. Так, школу переводят в онлайн если более половины классов закрыты из-за детского коронавируса. Отметим, что класс самоизолируется, если есть инфицированный среди учащихся.

Министр сообщил, что таких школ в Украине уже 60.

Напомним, что для учителей и персонала школы действует правило 80% вакцинаций. Причем не важно, получена только первая доза или курс иммунизации пройден полностью. Такие правила для "желтой зоны". В красной же количество вакцинаций одно из основополагающих — полный курс прививок от коронавируса должны пройти все педработники.

Ранее "Телеграф" сообщал, что полный курс вакцинации даст привилегии в красной зоне не только учителям и другим работником cферы образования, но и всем остальным. В частности, можно будет обедать в ресторанах и ходить в кино в заведения с вакцинированными сотрудниками.

Теги:
#Учителя #Коронавирус #Закрытие школ #Covid-19
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