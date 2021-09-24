Росія може повністю відрізати Україну від моря: адмірал вказав на важливу помилку

РФ хоче перетворити Чорне та Азовське моря на "внутрішні російські озера".

Україна не має державного органу з формування морської політики і це може бути причиною того, влада дає Росії шанс позбавити країну морів.

Про це "Телеграфу" повідомляє український віцеадмірал Сергій Гайдук.

За його словами, влада України не піклується про державну морську політику, адже не розуміє її значення для безпеки в напрямку моря та захисту національних інтересів. Окрім того, в країні навіть немає політичного органа, котрий регулював би морську ситуацію. Це може бути однією з причин того, що Україна втрачає галузі економіки, повʼязані із морями та річками.

"Самі ж даємо Росії шанс зробити Україну державою з морями, але без морів", — говорить Гайдук.

Також він відзначає важливість залучення НАТО на південно-східному фланзі, посилення військових спроможностей таких регіональних країн-членів НАТО як Румунія, Болгарія, Туреччина. За словами Гайдука, важливим також є нарощування тренувальної і координаційної діяльності.

Віцеадмірал також звернув увагу на те, що нині Росія мілітаризує окупований Крим та формує там "тріаду" носіїв тактичної ядерної зброї. Нині на півострові розміщена російська авіація, кораблі та берегові ракетні війська. Окрім того, відновлюються сховища ядерної зброї. Гайдук зазначає, що у РФ Чорне та Азовське моря хочуть перетворити на "внутрішні російські озера".

"Але підкреслюю – найбільшими загрозами для України з питань морської безпеки є саме внутрішні", - каже віцеадмірал.

За його словами, якщо в Україні не відновлять державну морську політику, то в Росії зʼявиться ще більше шансів ізолювати країну від морів. Врятувати ситуацію зможе лише система цілей, заходів, засобів та узгоджених дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, завданням яких є реалізація національних інтересів на морі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у серпні цього року Королівський військово-морський флот Великої Британії передав Україні два протимінних кораблі.