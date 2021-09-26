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У вересні знизили фінансування на виплату пенсій: скільки вдалося "зекономити" та навіщо

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
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Ілюстративне фото Новина оновлена 26 вересня 2021, 22:12
Ілюстративне фото

Сума виплат на пенсії у вересні склала 43,4 мільярди гривень

У Пенсійному фонді України (ПФУ) відзвітували про завершення фінансування виплати пенсій у вересні та повідомили, що на виплату коштів пенсіонерам у поточному місяці пішло на мільярд гривень менше, ніж у серпні.

Про це повідомила прес-служба відомства.

Зазначається, що днями пенсіонерам перерахували останні 1,5 мільярда гривень. Таким чином загальна сума коштів, які пішли на виплату пенсій у вересня, склала 43,4 мільярди гривень, що на мільярд менше ніж у серпні (44,3 мільярди гривень). При цьому сума за вересень була більшою, аніж у липні та червні (42,4 і 42,6 мільярди гривень відповідно).

Зниження суми фінансування пенсій пояснили тим, що з 1 липня Кабмін прийняв рішення про доплати деяким пенсіонерам, які проводилися у серпні, тому грошей за цей місяць пішло з бюджету більше.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф" раніше, в Україні вирішили проіндексувати пенсії — вже навесні 2022 року півмільйона українських пенсіонерів отримають на третину більшу пенсію, ніж тепер.

Також ми публікували примітивні підрахунки, які можуть свідчити про махінації з мільйонами українських пенсіонерів.

Теги:
#Україна #Пенсійний фонд #Пенсії #Вересень
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