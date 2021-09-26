В сентябре снизили финансирование на выплату пенсий: сколько удалось "сэкономить" и зачем

Сумма выплат на пенсии в сентябре составила 43,4 миллиарда гривен

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) отчитались о завершении финансирования выплаты пенсий в сентябре и сообщили, что на выплату средств пенсионерам в текущем месяце ушло на миллиард гривен меньше, чем в августе.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на днях пенсионерам перечислили последние 1,5 миллиарда гривен. Таким образом, общая сумма средств, которые пошли на выплату пенсий в сентября, составила 43,4 миллиарда гривен, что на миллиард меньше чем в августе (44,3 миллиарда гривен). При этом сумма за сентябрь была больше, чем в июле и июне (42,4 и 42,6 миллиарда гривен соответственно).

Снижение суммы финансирования пенсий объяснили тем, что с 1 июля Кабмин принял решение о доплатах некоторым пенсионерам, которые проводились в августе, поэтому денег за этот месяц ушло из бюджета больше.

Напомним, как сообщал "Телеграф" ранее, в Украине решили проиндексировать пенсии — уже весной 2022 год полмиллиона украинских пенсионеров получат на треть большую пенсию, чем сейчас.

Также мы публиковали примитивные подсчеты, которые могут свидетельствовать о махинациях с миллионами украинских пенсионеров.