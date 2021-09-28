COVID-19 в Україні — зростає кількість смертей і одужань

Статистичні дані по COVID-19 на ранок вівторка стверджують — захворюваність не знижується.

В Україні за минулу добу зафіксовано 6552 хворих на коронавірус. У порівнянні зі статистикою понеділка зменшилася кількість госпіталізованих.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Згідно з даними за понеділок:

госпіталізовані — 1288 осіб (напередодні — 1487)

летальних випадків — 143 (напередодні — 94)

одужали — 2927 осіб (напередодні — 952)

за добу зробили — 65 812 тестів на коронавірус.

Лідирує по захворюваності COVID-19 в Україні Дніпропетровська область. Там заразилися 595 осіб. За нею йде Харківська (547), Донецька (528), Запорізька (500) область і Київ (461).

Найменше нових випадків коронавірусу в Кіровоградській (18), Закарпатській (78) і в Житомирській (80) областях.

Раніше "Телеграф" писав, що вчені довели необхідність вакцинації навіть при наявності природного імунітету до коронавірусу після перенесеного захворювання. Також повідомлялося, що в "червоній зоні", яка може бути введена в Україні в разі зростання кількості захворюваності і госпіталізацій, будуть діяти нові норми в роботі торгових центрів і продуктових магазинів.