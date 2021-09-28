Рус

COVID-19 в Україні — зростає кількість смертей і одужань

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
48
За час пандемії в Україні захворіли понад 2, 4 млн осіб Новина оновлена 28 вересня 2021, 09:05
За час пандемії в Україні захворіли понад 2, 4 млн осіб

Статистичні дані по COVID-19 на ранок вівторка стверджують — захворюваність не знижується.

В Україні за минулу добу зафіксовано 6552 хворих на коронавірус. У порівнянні зі статистикою понеділка зменшилася кількість госпіталізованих.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Згідно з даними за понеділок:

  • госпіталізовані — 1288 осіб (напередодні — 1487)
  • летальних випадків — 143 (напередодні — 94)
  • одужали — 2927 осіб (напередодні — 952)
  • за добу зробили — 65 812 тестів на коронавірус.

Лідирує по захворюваності COVID-19 в Україні Дніпропетровська область. Там заразилися 595 осіб. За нею йде Харківська (547), Донецька (528), Запорізька (500) область і Київ (461).

Найменше нових випадків коронавірусу в Кіровоградській (18), Закарпатській (78) і в Житомирській (80) областях.

Раніше "Телеграф" писав, що вчені довели необхідність вакцинації навіть при наявності природного імунітету до коронавірусу після перенесеного захворювання. Також повідомлялося, що в "червоній зоні", яка може бути введена в Україні в разі зростання кількості захворюваності і госпіталізацій, будуть діяти нові норми в роботі торгових центрів і продуктових магазинів.

Теги:
#Статистика #Коронавірус #Covid-19 #Пандемія COVID-19
Україна відповість на контракт Угорщини з "Газпромом"
Економіка та Фінанси
"Кроки будуть не тільки політичними": Кулеба пообіцяв Угорщині відповідь на контракт з "Газпромом"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Україна відповість на контракт Угорщини з "Газпромом"
"Кроки будуть не тільки політичними": Кулеба пообіцяв Угорщині відповідь на контракт з "Газпромом"
Дата публікації
Категорія
Донбас, ООС.
На Донбасі українські позиції потрапили під обстріл 8 разів, є поранений: ранкове зведення ООС
Дата публікації
Категорія
Торгові мережі Великобританії страждають через збої в поставках товарів
Британці цілком серйозно можуть залишитися без їжі: причиною тому відсутність вуглекислого газу
Дата публікації
Категорія
Як порахувати скільки треба заробляти чтобі мати право на субсидію
Залишилося три дні: хто може встигнути отримати субсидію на послуги ЖКГ?
Дата публікації
Категорія
Будівля німецького парламенту
Підсумки виборів в Німеччині: що важливо зрозуміти Україні