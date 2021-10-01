МОЗ оголосило війну липовим Covid-сертифікатам: головним лікарям 15 лікарень світять великі проблеми

Відповідальність при повторному порушенні загрожує всій медустанові.

Втрата ліцензії, державного фінансування і, в разі причетності, звільнення для головного лікаря. Такі наслідки обіцяє МОЗ тим лікарням, в яких доведуть факт фальсифікації коронавірусних сертифікатів. Під підозру потрапили вже 15 медустанов.

Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров’я.

МОЗ зажадав від власників лікарень і амбулаторій усунути головних лікарів на час кримінального розслідування. Ці 15 закладів охорони здоров’я підозрюють в махінаціях з видачею COVID-сертифікатів. Якщо слідство доведе невинність головлікаря — його поновлять на посаді.

Якщо лікарню знову запідозрять в тому, що лікарі видають "липові" сертифікати — з установою Нацслужба здоров’я розірве контракт, їй почнуть ануляцію медичної ліцензії, і турбота про утримання лікарні ляже на плечі міського, обласного, районного чи сільського бюджету — в залежності від того, хто є власником.

У МОЗ також нагадали, що у 2021 відкрито вже 350 кримінальних справ за підробку ковід-сертифікатів. Раніше "Телеграф" писав, що люди намагаються виготовити їх самостійно, або звертаються до посередників. Підробляють також і результати ПЛР-тестування, що може нести пряму загрозу здоров’ю оточення.