Чи небезпечна хмара діоксиду сірки над Україною: пояснення метеорологів

Сильний вітер відносить хмару отруйних випарів на схід.

Діоксид сірки, який принесло в Україну з іспанського вулкана Ла-Пальма, що вивергається на Канарах, покине територію України в найближчу добу і не загрожує здоров’ю жителів країни.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Його віднесе на схід потоками вітру. В установі зазначили, що хмара двоокису сірки знаходиться на значній висоті — від 10 до 15 кілометрів і не впливає на повітря, яким дихають українці.

Єдиний ризик — випадання слабокислого дощу, який також не завдасть істотної шкоди. З огляду на те, що погоду на 21 жовтня обіцяли без опадів, небезпека може минути Україну.

Кислотні дощі більшою мірою впливають не на людину, а на навколишнє середовище, знижуючи якість сільгоспугідь і завдаючи шкоди рослинам і водним організмам.

Те, що над країною накопичилося хмара від вулкана Ла-Пальма видно на карті онлайн відстеження вітру. Кількість діоксиду сірки на квадратний метр від земної поверхні до верхніх шарів атмосфери в більшості регіонів перевищувала 100 мг на м.кв.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні продовжує "цвісти" Дніпро — вода стала яскраво зеленою через діяльність людей.