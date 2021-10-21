Правила в’їзду в Україну змінилися: кого впускати не будуть
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Контроль знаходження вдома по геоміткам і фото в додатку "Вдома" скасували.
Вслід за новими умовами внутрішніх перевезень між областями України, змінюються і правила в’їзду з-за кордону.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
Для всіх, хто в’їжджає в країну і не пройшов курс вакцинації від коронавірусу установка додатки "Вдома" стає обов’язковою. У разі відмови громадян України відправлять на двотижневий карантин, а іноземців не впустять в країну. При цьому відзначатися в додатку більше не потрібно.
Які дані потрібно вказувати в додатку "Вдома"
Для реєстрації знадобляться:
- номер телефону
- вказівка місця самоізоляції
- паспорт (вказуємо серію і номер)
- вказати повні прізвище, ім’я та по батькові, якщо воно є.
У найближчі три доби, невакцинована людина, що в’їхала в Україну повинна пройти тест. Підійде і ПЛР, і тест на антиген до вірусу. Додаток "Вдома" покаже негативний результат. Якщо він буде позитивним — рекомендується звернутися до лікаря.
Якщо тест не зроблений — додаток автоматично повідомляє правоохоронцям і відключається.
Раніше "Телеграф" писав, що на українських вокзалах почали перевіряти сертифікати вакцинації і результати тестів перед посадкою.
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