Правила в’їзду в Україну змінилися: кого впускати не будуть

Контроль знаходження вдома по геоміткам і фото в додатку "Вдома" скасували.

Вслід за новими умовами внутрішніх перевезень між областями України, змінюються і правила в’їзду з-за кордону.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Для всіх, хто в’їжджає в країну і не пройшов курс вакцинації від коронавірусу установка додатки "Вдома" стає обов’язковою. У разі відмови громадян України відправлять на двотижневий карантин, а іноземців не впустять в країну. При цьому відзначатися в додатку більше не потрібно.

Які дані потрібно вказувати в додатку "Вдома"

Для реєстрації знадобляться:

номер телефону

вказівка місця самоізоляції

паспорт (вказуємо серію і номер)

вказати повні прізвище, ім’я та по батькові, якщо воно є.

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У найближчі три доби, невакцинована людина, що в’їхала в Україну повинна пройти тест. Підійде і ПЛР, і тест на антиген до вірусу. Додаток "Вдома" покаже негативний результат. Якщо він буде позитивним — рекомендується звернутися до лікаря.

Якщо тест не зроблений — додаток автоматично повідомляє правоохоронцям і відключається.

Раніше "Телеграф" писав, що на українських вокзалах почали перевіряти сертифікати вакцинації і результати тестів перед посадкою.