Правила въезда в Украину изменились: кого впускать не будут
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Контроль нахождения дома по геометке и фото в приложении "Вдома" отменили.
Вслед за новыми условиями внутренних перевозок между областями Украины, меняются и правила въезда из-за границы.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
Для всех, кто въезжает в страну и не прошел курс вакцинации от коронавируса установка приложения "Вдома" становится обязательной. В случае отказа граждан Украины отправят на двухнедельный карантин, а иностранцев не впустят в страну. При этом отмечаться в приложении больше не нужно.
Какие данные нужно указывать в приложении "Вдома"
Для регистрации понадобятся:
- номер телефона
- указание места самоизоляции
- паспорт (указываем серию и номер)
- указать полные фамилию, имя и отчество, если оно есть.
В ближайшие трое суток, невакцинированный человек въехавший в Украину должен сдать тест. Подойдет и ПЦР, и тест на антиген к вирусу. Приложение "Вдома" отобразит отрицательный результат. Если он будет положительным — рекомендуется обратиться к врачу.
Если тест не сделан — приложение автоматически сообщает правоохранителям и отключается.
Ранее "Телеграф" писал, что на украинских вокзалах начали проверять сертификаты вакцинации и результаты тестов перед посадкой.
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