Правила въезда в Украину изменились: кого впускать не будут

Контроль нахождения дома по геометке и фото в приложении "Вдома" отменили.

Вслед за новыми условиями внутренних перевозок между областями Украины, меняются и правила въезда из-за границы.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Для всех, кто въезжает в страну и не прошел курс вакцинации от коронавируса установка приложения "Вдома" становится обязательной. В случае отказа граждан Украины отправят на двухнедельный карантин, а иностранцев не впустят в страну. При этом отмечаться в приложении больше не нужно.

Какие данные нужно указывать в приложении "Вдома"

Для регистрации понадобятся:

номер телефона

указание места самоизоляции

паспорт (указываем серию и номер)

указать полные фамилию, имя и отчество, если оно есть.

Читайте также: Категория Украина Поездки по Украине без прививки от "короны": какие есть варианты С 21 октября в действие вступают правила, ограничивающие поездки по стране в карантин.

В ближайшие трое суток, невакцинированный человек въехавший в Украину должен сдать тест. Подойдет и ПЦР, и тест на антиген к вирусу. Приложение "Вдома" отобразит отрицательный результат. Если он будет положительным — рекомендуется обратиться к врачу.

Если тест не сделан — приложение автоматически сообщает правоохранителям и отключается.

Ранее "Телеграф" писал, что на украинских вокзалах начали проверять сертификаты вакцинации и результаты тестов перед посадкой.