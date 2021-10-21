Укр

Правила въезда в Украину изменились: кого впускать не будут

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
84
Приложение доступно на украинском и английском языках. Новость обновлена 21 октября 2021, 16:11
Приложение доступно на украинском и английском языках.

Контроль нахождения дома по геометке и фото в приложении "Вдома" отменили. 

Вслед за новыми условиями внутренних перевозок между областями Украины, меняются и правила въезда из-за границы. 

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации. 

Для всех, кто въезжает в страну и не прошел курс вакцинации от коронавируса установка приложения "Вдома" становится обязательной. В случае отказа граждан Украины отправят на двухнедельный карантин, а иностранцев не впустят в страну. При этом отмечаться в приложении больше не нужно.

Какие данные нужно указывать в приложении "Вдома"

Для регистрации понадобятся:

  • номер телефона
  • указание места самоизоляции
  • паспорт (указываем серию и номер)
  • указать полные фамилию, имя и отчество, если оно есть. 

В ближайшие трое суток, невакцинированный человек въехавший в Украину должен сдать тест. Подойдет и ПЦР, и тест на антиген к вирусу. Приложение "Вдома" отобразит отрицательный результат. Если он будет положительным — рекомендуется обратиться к врачу. 

Если тест не сделан — приложение автоматически сообщает правоохранителям и отключается. 

Ранее "Телеграф" писал, что на украинских вокзалах начали проверять сертификаты вакцинации и результаты тестов перед посадкой.

Теги:
#Граница #Вакцинация #Вдома
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