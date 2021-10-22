Антиковідні рейди в Україні: перевізників оштрафували на сотні тисяч за добу

Найбільше штрафів виписали у Чернівецькій області

Впродовж четверга, 22 жовтня, правоохоронці здійснили майже 2000 карантинних рейдів і виписали 10 штрафів на перевізників за порушення карантину розміром у десятки тисяч гривень. До цього перевізників попереджали, що у разі порушень каратимуть саме їх.

Про це повідомила Національна поліція України.

Так, перевірку здійснювали на регулярних та нерегулярних рейсах міжобласного сполучення на предмет наявності необхідних COVID-документів: сертифікатів про вакцинацію або негативного результату ПЛР-тесту.

Під час рейдів було виявлено 10 порушників, через що перевізники отримали адмінпротоколи. За порушення карантину вони змушені будуть заплатити штрафи у розмірі від 34 до 170 тисяч гривень.

До слова, найбільше протоколів виписали у Чернівецькій області (4), Чернігівській (3) і по одному у Дніпропетровській, Львівській та Херсонській областях. Всіх порушників спіймали у автобусах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що загрожує пасажирам без масок, яких виявлять під час карантинних рейдів правоохоронці.