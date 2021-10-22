Укр

Антиковидные рейды в Украине: перевозчиков оштрафовали на сотни тысяч за сутки

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Карантинные рейды проводятся по всей территории Украины Новость обновлена 22 октября 2021, 13:49
Карантинные рейды проводятся по всей территории Украины

Больше всего штрафов выписали в Черновицкой области

В течение четверга, 22 октября, правоохранители осуществили почти 2000 карантинных рейдов и выписали 10 штрафов на перевозчиков за нарушение карантина размером в десятки тысяч гривен. До этого перевозчиков предупреждали, что в случае нарушений наказывать будут именно их.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Так, проверку осуществляли на регулярных и нерегулярных рейсах межобластного сообщения на предмет наличия необходимых COVID-документов: сертификатов о вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста.

Во время рейдов было выявлено 10 нарушителей, из-за чего перевозчики получили админпротоколы. За нарушение карантина они вынуждены будут заплатить штрафы в размере от 34 до 170 000 гривен.

К слову, больше всего протоколов выписали в Черновицкой области (4), Черниговской (3) и по одному в Днепропетровской, Львовской и Херсонской областях. Всех нарушителей поймали в автобусах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что грозит пассажирам без масок, которых обнаружат во время карантинных рейдов правоохранители.

Теги:
#Украина #Карантин #Коронавирус #Пассажирские перевозки #Национальная полиция Украины #Рейды #Штрафи
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