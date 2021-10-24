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Нова хвиля коронавірусу вб’є до 120 тисяч українців: соціолог показав невтішний графік

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Кількість ковідних хворих, як і померлих, зростає з кожним днем Новина оновлена 24 жовтня 2021, 11:43
Кількість ковідних хворих, як і померлих, зростає з кожним днем

Нинішній спалах захворювання набагато смертоносніший за два попередні

Стрімкий збільшення кількості нових ковідних хворих свідчить про наявність чергової хвилі захворювання в Україні. При цьому її показники значно перевищують масштаби і швидкість попередніх спалахів на території країни.

Такі висновки зі статистичних фактів зробив соціолог Ілля Дробчак на особистій Facebook-сторінці.

За його словами, нинішня швидкість поширення хвороби буквально "пронеслася повз пікові показники" двох минулих коронавірусних хвиль.

"Нагадаю, що кожна з цих двох хвиль вбила по 50 тисяч осіб (якщо дивитися надлишкову смертність), — пише фахівець. — Судячи з динаміки і ситуації в Румунії, ця хвиля вб’є 80-120 тисяч українців".

Порівняння трьох хвиль ковіду в Україні
Порівняння трьох хвиль ковіду в Україні

Про Румунію Ілля Дробчак згадав недарма, адже там за останні тижні реєструється значне зростання кількості хворих. Медичні установи не справляються з навантаженням, деяких пацієнтів доводиться відправляти до Польщі і Угорщини. "Телеграф" розповідав, до якого посилення карантину доводиться вдаватися місцевій владі.

Україна теж не відстає. За словами Дробчака, вже станом на 24 жовтня ми маємо по 134 тисячі випадків коронавірусу, які виявляються за тиждень. Ці показники перевищили навіть його песимістичні прогнози, зроблені в серпні — фахівець припускав, що піковими показниками зможуть стати 130 тисяч хворих протягом тижня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні для збільшення кількості вакцинованих від "корони" людей в процесі проведення імунізації можуть задіяти студентів-медиків.

Теги:
#Прогноз #Графік #Коронавірус #Covid-19 #Ілля Дробчак
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