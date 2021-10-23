Студентів хочуть залучити до вакцинації населення

Студенти з медуніверситетів можуть допомогти Україні прискорити імунізацію населення.

На тлі погіршення ситуації з коронавірусів в Україні, в Міністерстві охорони здоров’я задумалися про те, щоб залучити студентів-медиків до кампанії по вакцинації.

Про це повідомила заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак в коментарі до запису головного редактора "Телеграф" Ярослава Жаренова.

За її словами, МОЗ уже звернувся до медичних університетів.

"Студенти-медики найбільш підготовлені до роботи в центрах вакцинації", — написала вона.

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Як повідомлялося раніше, лікар Борис Бриль спрогнозував, що зростання числа нових випадків COVID-19 буде спостерігатися в Україні ще протягом двох-чотирьох тижнів.

Разом з тим в Одесі вже настала критична ситуація з хворими, волонтери скаржаться на те, що для важких пацієнтів з міста вже неможливо знайти місця в реанімації навіть в області.

При цьому складна картина спостерігається в міських моргах. Через зростання числа нових смертей, тіла небіжчиків починають класти прямо на підлогу. Ситуацію також погіршує те, що патологоанатомів в Одесі було мало навіть до початку пандемії.