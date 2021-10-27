Зеленський відповів на петицію про заборону гастролей російських виконавців в Україні

Зеленський відправив петицію до Кабміну, РНБО та СБУ.

Президент Володимир Зеленський розглянув петицію шоумена Ігоря Кондратюка щодо повної заборони гастролей російських музичних виконавців в Україні.

Про це йдеться у тексті відповідної петиції на сайті Офісу президента.

Зеленський нагадав, що Міністерство культури складає список осіб, які загрожують Україні та її територіальній цілісності та суверенітету. Особам із цього списку заборонено здійснювати гастрольну діяльність на території нашої країни.

Крім того, у відповіді також зазначено, що телерадіоорганізаціям заборонено поширювати передачі та програми за участю осіб із цього списку.

Зеленський зазначив, що петиція була направлена на розгляд до Кабміну, РНБО та СБУ з проханням проаналізувати виконання норм законодавства в галузі проведення гастрольних заходів громадянами країни-агресора, опрацювати внесені пропозиції, а також розглянути питання щодо вдосконалення системи організації подібних заходів та посилення відповідальності щодо порушення положень закону.

Як повідомлялося раніше, автор петиції Ігор Кондратюк раніше у коментарі "Телеграфу" висловлював думку, що не розуміє, чому скандальному реперу Басті дозволено в’їзд до України, а Філіппа Кіркорова — ні. Він зазначив, що вони обоє порушили закон про заборону на в’їзд до окупованого Криму, а тому для них обох в Україну шлях має бути закритим.

Варто зазначити, що Баста після того, як його видалили зі списку небажаних в Україні осіб, кілька разів давав концерти в нашій країні та в грудні має намір приїхати до Харкова.