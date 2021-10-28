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У листопаді на нас чекає до 35 тисяч хворих на "корону" на день: прогноз учених з НАН

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Під час коронавірусу масковий режим у громадських місцях – обов’язковий.
Під час коронавірусу масковий режим у громадських місцях – обов’язковий.

У зоні ризику – 12 областей та столиця.

Рекордний показник захворюваності на коронавірус, який зафіксували на 28 жовтня, був заздалегідь спрогнозований вченими з Національної академії наук. У своїх прогностичних оцінках, як писав "Телеграф", вони вирахували, що більш ніж 26 тисяч хворих на коронавірус в Україні зафіксують у 20-х числах жовтня. Імовірним днем вони називали 22 — день, коли був відзначений попередній антирекорд захворюваності.

Нові прогнози вчених ще страшніші — максимальну кількість хворих вони оцінюють як понад 35 тисяч на добу. Такий прогноз НАН дає на період до 9 листопада 2021 року.

Прогноз оцінюється двома методами, які дають трохи різні результати. Згідно з першим — Facebook Prophet, пікових показників за наступні два тижні варто чекати до 5 листопада — середній показник оцінюється в 34 073 хворих.

Двотижневий прогноз НАН щодо коронавірусу
Двотижневий прогноз НАН щодо коронавірусу

Згідно з компартментною моделлю — піковим середнім показником на 5 листопада стане 31658 хворих.

Вчені також назвали області, у яких ймовірне найбільше зростання кількості заражених: Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька області та Київ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ще сім областей України потрапляють до "червоної зони" — з суботи, 30 жовтня їх стане 15.

Теги:
#Прогноз #Коронавірус #Національна Академія наук #Covid-19
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