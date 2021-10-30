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Холодні ночі, ясні дні: що обіцяють синоптики українцям на 31 жовтня

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Золота осінь. Новина оновлена 30 жовтня 2021, 16:13
Золота осінь.

В одній області підморозить уночі.

В Україні продовжується триматися сонячна погода завдяки антициклону Розамунд, який прийшов до країни цього тижня. Найближчої неділі — в останній день жовтня на заморозки вночі варто чекати лише в одному регіоні.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На півночі країни температура вдень підніметься до +12 градусів, вночі на термометрах буде від 1 до 4 градусів тепла.

На сході денна вилка температур від 10 до 14 градусів вище за нуль, але ніч буде найхолоднішою в Україні — до -4 на Луганщині.

У західних областях удень від 12 до 15, нічна температура буде різнитися від 0 до 5 градусів, залежно від області.

На півдні денна температура від 10 до 14 вище за нуль (в окупованому Криму до +16), вночі від 2 до 7 градусів тепла. Найвищою температурою похвалиться Одещина.

У центрі України від +10 до +14 вдень та від +1 до +4 вночі.

Прогноз погоди у регіонах на 31 жовтня.
Прогноз погоди у регіонах на 31 жовтня.

Попри зниження температури, багато українців продовжують користуватися сонячними днями, а в Харкові навіть не закрили купальний сезон.

Через тривалу суху погоду здебільшого — підвищений рівень пожежної небезпеки.

Пожежонебезпечні регіони України
Пожежонебезпечні регіони України

Суха погода недовго радуватиме українців золотою осінню. Раніше Телеграф писав, що вже в перші п’ять днів листопада в Україну прийдуть дощі, але при цьому температура повітря підніметься.

Теги:
#Україна #Погода #Прогноз погоди
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