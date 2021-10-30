Холодні ночі, ясні дні: що обіцяють синоптики українцям на 31 жовтня
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В одній області підморозить уночі.
В Україні продовжується триматися сонячна погода завдяки антициклону Розамунд, який прийшов до країни цього тижня. Найближчої неділі — в останній день жовтня на заморозки вночі варто чекати лише в одному регіоні.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На півночі країни температура вдень підніметься до +12 градусів, вночі на термометрах буде від 1 до 4 градусів тепла.
На сході денна вилка температур від 10 до 14 градусів вище за нуль, але ніч буде найхолоднішою в Україні — до -4 на Луганщині.
У західних областях удень від 12 до 15, нічна температура буде різнитися від 0 до 5 градусів, залежно від області.
На півдні денна температура від 10 до 14 вище за нуль (в окупованому Криму до +16), вночі від 2 до 7 градусів тепла. Найвищою температурою похвалиться Одещина.
У центрі України від +10 до +14 вдень та від +1 до +4 вночі.
Попри зниження температури, багато українців продовжують користуватися сонячними днями, а в Харкові навіть не закрили купальний сезон.
Через тривалу суху погоду здебільшого — підвищений рівень пожежної небезпеки.
Суха погода недовго радуватиме українців золотою осінню. Раніше Телеграф писав, що вже в перші п’ять днів листопада в Україну прийдуть дощі, але при цьому температура повітря підніметься.
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