Холодные ночи, ясные дни: что обещают синоптики украинцам на 31 октября
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В одной области подморозит ночью.
В Украине продолжает держаться солнечная погода благодаря антициклону Розамунд, пришедшему в страну на этой неделе. В ближайшее воскресенье — последний день октября заморозки ночью стоит ждать только в одном регионе.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На севере страны температура днем поднимется до +12, ночью на термометрах будет от 1 до 4 градусов тепла.
На востоке дневная вилка температур от 10 до 14 градусов выше нуля, но ночь будет самой холодной в Украине — до -4 на Луганщине.
В западных областях днем от 12 до 15, ночная температура будет разниться от 0 до 5 градусов, в зависимости от области.
На юге дневная температура от 10 до 14 выше нуля (в оккупированном Крыму до +16), ночью от 2 до 7 градусов тепла. Самой высокой температурой похвастается Одесчина.
В центре Украины от +10 до +14 днем и от +1 до +4 ночью.
Несмотря на снижение температуры многие украинцы продолжат пользоваться солнечными днями, а в Харькове даже не закрыли купальный сезон.
Из-за длительной сухой погоды в большей части Украины — повышенный уровень пожарной опасности.
Сухая погода недолго будет радовать украинцев золотой осенью. Ранее "Телеграф" писал, что уже в первые пять дней ноября в Украину придут дожди, но при этом температура воздуха поднимется.
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