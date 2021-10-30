Холодные ночи, ясные дни: что обещают синоптики украинцам на 31 октября

В одной области подморозит ночью.

В Украине продолжает держаться солнечная погода благодаря антициклону Розамунд, пришедшему в страну на этой неделе. В ближайшее воскресенье — последний день октября заморозки ночью стоит ждать только в одном регионе.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На севере страны температура днем поднимется до +12, ночью на термометрах будет от 1 до 4 градусов тепла.

На востоке дневная вилка температур от 10 до 14 градусов выше нуля, но ночь будет самой холодной в Украине — до -4 на Луганщине.

В западных областях днем от 12 до 15, ночная температура будет разниться от 0 до 5 градусов, в зависимости от области.

На юге дневная температура от 10 до 14 выше нуля (в оккупированном Крыму до +16), ночью от 2 до 7 градусов тепла. Самой высокой температурой похвастается Одесчина.

В центре Украины от +10 до +14 днем и от +1 до +4 ночью.

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