Укр

Холодные ночи, ясные дни: что обещают синоптики украинцам на 31 октября

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Золотая осень. Новость обновлена 30 октября 2021, 16:13
Золотая осень.

В одной области подморозит ночью.

В Украине продолжает держаться солнечная погода благодаря антициклону Розамунд, пришедшему в страну на этой неделе. В ближайшее воскресенье — последний день октября заморозки ночью стоит ждать только в одном регионе. 

Об этом сообщает Укргидрометцентр. 

На севере страны температура днем поднимется до +12, ночью на термометрах будет от 1 до 4 градусов тепла. 

На востоке дневная вилка температур от 10 до 14 градусов выше нуля, но ночь будет самой холодной в Украине — до -4 на Луганщине. 

В западных областях днем от 12 до 15, ночная температура будет разниться от 0 до 5 градусов, в зависимости от области. 

На юге дневная температура от 10 до 14 выше нуля (в оккупированном Крыму до +16), ночью от 2 до 7 градусов тепла. Самой высокой температурой похвастается Одесчина. 

В центре Украины от +10 до +14 днем и от +1 до +4 ночью. 

Прогноз погоды по регионам на 31 октября
Прогноз погоды по регионам на 31 октября

Несмотря на снижение температуры многие украинцы продолжат пользоваться солнечными днями, а в Харькове даже не закрыли купальный сезон.

Из-за длительной сухой погоды в большей части Украины — повышенный уровень пожарной опасности. 

Пожароопасные регионы Украины
Пожароопасные регионы Украины

Сухая погода недолго будет радовать украинцев золотой осенью. Ранее "Телеграф" писал, что уже в первые пять дней ноября в Украину придут дожди, но при этом температура воздуха поднимется. 

Теги:
#Украина #Погода #Прогноз погоды
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