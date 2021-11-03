Росіянам хочуть заборонити в’їзд до України: петиція зібрала понад третину голосів за добу

Загалом потрібно зібрати 25 тисяч голосів підтримки.

Активіст Сергій Стерненко подав петицію про обмеження в’їзду на територію України для росіян чи запровадження візового режиму з РФ. За перші десять години петиція на сайті президента набрала понад 6 тисяч підписів.

Про це Стерненко написав у Телеграм.

Зазначимо, що на 8:00 третього листопада було вже понад 8,5 тисяч підтримуючих.

На підписання петиції відводиться 92 дні та необхідно зібрати 25 тисяч підписів.

З моменту публікації петиції минуло менше доби

Якщо за потрібний час петицію підпише потрібна кількість людей, її має розглянути президент України Володимир Зеленський.

Сергій Стерненко відомий своєю проукраїнською позицією. Напередодні він звернув увагу на Юлію Привалову, яка сфотографувалася в Москві та невдало пожартувала під фото в Інстаграм. Внаслідок бойкоту товари, які виробляла її марка YARO, зникли з прилавків частини магазинів.

Раніше "Телеграф" писав, що петицію про заборону гастролей російських зірок естради подав президенту продюсер Ігор Кондратюк. Вона зібрала необхідну кількість підписів, але президент відповів, що є список підсанкційних артистів, які не можуть приїхати в Україну. Також він направив петицію до відповідних органів, щоб опрацювати внесені Кондратюком пропозиції.