Россиянам хотят запретить въезд в Украину: петиция собрала более трети голосов за сутки

Всего нужно собрать 25 тысяч голосов поддержки.

Активист Сергей Стерненко подал петицию про ограничение въезда на территорию Украины для россиян или введение визового режима с РФ. За первые десять часов петиция на сайте президента набрала более 6 тысяч подписей.

Об этом Стерненко написал в Телеграм.

Отметим, что на 8:00 третьего ноября было уже более 8,5 тысячи поддерживающих.

На подписание петиции отводится 92 дня и необходимо собрать 25 тысяч подписей.

С момента публикации петиции прошло менее суток

Если за требуемое время петицию подпишет нужное количество человек, ее должен будет рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

Сергей Стерненко известен своей проукраинской позицией. Накануне он обратил внимание на Юлию Привалову, которая сфотографировалась в Москве и неудачно пошутила под фото в Инстаграм. В результате бойкота товары, которые производила ее марка YARO, исчезли с прилавков части магазинов.

Ранее "Телеграф" писал, что петицию о запрете гастролей российских звезд эстрады подал президенту продюсер Игорь Кондратюк. Она собрала необходимое количество подписей, но президент ответил, что есть подсанкционный список артистов, которые не могут приехать в Украину. Также он направил петицию в соответствующие органы, чтобы обработать внесенные Кондратюком предложения.