"До сенсації дуже далеко": що не так з українською вакциною проти COVID-19

Якщо все вдасться, вітчизняний препарат випустять у вигляді спрею чи таблеток

Розробка української вакцини від коронавірусу дійшла до одного з етапів випробувань – вони розпочалися у польському Гданську. При цьому деякі вчені вважають, що використання препарату в найближчому майбутньому сподіватися не варто.

Такими висновками поділився вітчизняний біохімік Сергій Комісаренко, повідомляє "Україна 24".

За словами вченого, із проведення дослідження на мишах зробили справжню сенсацію, хоча жодного наукового прориву в Україні поки що не сталося.

"Це насправді один із робочих моментів щодо роботи щодо можливого створення вакцини. До створення вакцини ще дуже далеко", — підкреслив фахівець.

Поки що у польських та українських лабораторіях тестують зразки ймовірних майбутніх вакцин. При цьому назвати препарат повноцінною вакциною Сергій Комісаренко відмовляється.

"Ми колемо мишей і дивимося, чи буде у них імунна відповідь на цей протеїн... Навіть якщо будуть антитіла у мишей після введення цього протеїну, це не означає, що цей протеїн синтезований буде захищати у вигляді вакцини від коронавірусу, тому що це окрема робота, яку потрібно буде проводити", — наголосив учений.

Зазначимо, що вакцина, над розробкою якої зараз працюють у польських лабораторіях, є продуктом наукової творчості кількох дослідників зі Львова. Перші результати тестування на тваринах мають з’явитися вже в середині листопада 2021 року.

Нагадаємо, деякі з українських медиків упевнені в тому, що лише вакцинація не здатна допомогти припинити коронавірусну пандемію. За словами епідеміолога Наталії Виноград, Україна не впорається без повноцінного локдауну.

Також "Телеграф" розповідав про те, чи не збираються вакцинованих українців заохотити фінансово за проходження імунізації від COVID-19.