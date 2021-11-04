"До сенсации очень далеко": что не так с украинской вакциной против COVID-19

Если все удастся, отечественный препарат выпустят в виду спрея или таблеток

Разработка украинской вакцины от коронавируса дошла до одного из этапов испытаний — они начались в польском Гданске. При этом некоторые ученые считают, что на использование препарата в ближайшем будущем надеяться не стоит.

Такими выводами поделился отечественный биохимик Сергей Комиссаренко, сообщает "Украина 24".

По словам ученого, из проведения исследования на мышах сделали настоящую сенсацию, хотя никакого научного прорыва в Украине пока не случилось.

"Это на самом деле один из рабочих моментов по работе в отношении возможного создания вакцины. До создания вакцины еще очень далеко", — подчеркнул специалист.

Пока в польских и украинских лабораториях тестируют образцы вероятных будущих вакцин. При этом назвать вводимый препарат полноценной вакциной Сергей Комиссаренко отказывается.

"Мы колем мышей и смотрим, будет ли у них иммунный ответ на этот протеин… Даже если будут антитела у мышей после введения этого протеина, это не значит, что этот протеин синтезированный, будет защищать в виде вакцины от коронавируса, потому что это отдельная работа, которую нужно будет проводить", — подчеркнул ученый.

Отметим, что вакцина, над разработкой которой трудятся сейчас в польских лабораториях, является продуктом научного творчества нескольких исследователей из Львова. Первые результаты тестирования на животных должны появиться уже в середине ноября 2021 года.

Напомним, некоторые из украинских медиков уверены в том, что только вакцинация не способна помочь прекратить коронавирусную пандемию. По словам эпидемиолога Натальи Виноград, Украине не справиться без полноценного локдауна.

Также "Телеграф" рассказывал о том, не собираются ли вакцинированных украинцев "поощрить" финансово за прохождение иммунизации от COVID-19.