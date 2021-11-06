"Око за око": аноніми у масках Бандери розстріляли портрет Киви (відео)

Киві відповіли на розстріл портрета Бандери

У суботу, 6 листопада, народний депутат від партії ОПЗЖ Ілля Кива з автоматом у руках привітав передплатників з днем визволення Києва та на камеру розстріляв портрет лідера ОУН Степана Бандери. Відповідь не змусила себе довго чекати

Мережею розлетілося відео, на якому члени організації Фрайкор нагадали українцям, що сьогодні у всьому світі також відзначається День пам’яті тварин, які загинули від рук людини.

"Ми від імені організації Фрайкор хочемо привітати головну тварину країни Іллю Киву", — сказав чоловік у масці Степана Бандери.

Після цього він та його товариші відкрили вогонь по портрету Киви.

Як відомо, Кива не вперше згадує Бандеру у своїх роликах. Так менш як місяць тому він записав ролик до дня смерті голови ОУН, після чого відкрив вогонь з автомата та оголосив себе "лідером антифашистського руху в Україні".

Крім того, Кива нещодавно потрапив у скандал із привітанням із днем народження російського президента Володимира Путіна. Після цього партія мера Києва Віталія Кличка "УДАР" заявила, що проти одіозного нардепа порушили справу про держзраду.

Сам Ківа на це відреагував у властивій йому манері та образив Кличка, назвавши того "неофашистом".