"Око за око": анонимы в масках Бандеры расстреляли портрет Кивы (видео)

Киве ответили на расстрел портрета Бандеры.

В субботу, 6 ноября, народный депутат от партии ОПЗЖ Илья Кива с автоматом в руках поздравил подписчиков с днем освобождения Киева и на камеру расстрелял портрет лидера ОУН Степана Бандеры. Ответ не заставил себя долго ждать

По сети разлетелось видео, на котором члены организации Фрайкор напомнили украинцам, что сегодня во всем мире также отмечается День памяти животных, которые погибли от рук человека.

"Мы от имени организации Фрайкор хотим поздравить главное животное страны Илью Киву", — сказал мужчина в маске Степана Бандеры.

После этого он и его товарищи открыли огонь по портрету Кивы.

Как известно, Кива не в первый раз вспоминает Бандеру в своих роликах. Так менее месяца назад, он записал ролик ко дню смерти главы ОУН, после чего открыл огонь из автомата и объявил себя "лидером антифашистского движения в Украине".

Кроме того, Кива недавно попал в скандал с поздравлением с днем рождения российского президента Владимира Путина. После этого партия мэра Киева Виталия Кличко "УДАР" заявила, что против одиозного нардепа открыли дело о госизмене.

Сам Кива на это отреагировал в свойственной ему манере и оскорбил Кличко, назвав того "неофашистом".