Теплий понеділок: якою буде погода в Україні 15 листопада
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На всій території – мінлива хмарність.
Погода не завжди відповідає прогнозам синоптиків, і якщо ще тиждень тому середину листопада називали кордоном похолодання, то зараз прогнозують продовження теплих днів.
Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
Найтеплішими будуть південні та західні області України. В Ужгороді, Одесі, Миколаєві та Херсоні повітря прогріється до +10 градусів.
На сході, півночі та в центрі країни такого тепла чекати не варто. У цих регіонах температура підніметься до +6. Найхолодніше буде у Сумах – до +4.
Нічна температура не порадує мешканців Харківщини, Луганщини, Сумщини, Донеччини, Запоріжжя, Закарпаття та Прикарпаття. У цих частинах країни обіцяють нічні заморозки.
У столиці України 15 листопада обіцяє бути хмарним із проясненнями. Повітря прогріється до +6, а вночі можна чекати заморозків до -3, згідно з даними погодного сайту.
Раніше "Телеграф" писав, що опади у листопаді будуть у межах норми, синоптики обіцяють також, що значного похолодання не буде. Також повідомлялося, що у листопаді додаткових вихідних не буде.
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