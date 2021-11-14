Теплий понеділок: якою буде погода в Україні 15 листопада

На всій території – мінлива хмарність.

Погода не завжди відповідає прогнозам синоптиків, і якщо ще тиждень тому середину листопада називали кордоном похолодання, то зараз прогнозують продовження теплих днів.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Прогноз погоди на 15 листопада.

Найтеплішими будуть південні та західні області України. В Ужгороді, Одесі, Миколаєві та Херсоні повітря прогріється до +10 градусів.

На сході, півночі та в центрі країни такого тепла чекати не варто. У цих регіонах температура підніметься до +6. Найхолодніше буде у Сумах – до +4.

Нічна температура не порадує мешканців Харківщини, Луганщини, Сумщини, Донеччини, Запоріжжя, Закарпаття та Прикарпаття. У цих частинах країни обіцяють нічні заморозки.

У столиці України 15 листопада обіцяє бути хмарним із проясненнями. Повітря прогріється до +6, а вночі можна чекати заморозків до -3, згідно з даними погодного сайту.

Прогноз погоди у Києві на 15 листопада

Раніше "Телеграф" писав, що опади у листопаді будуть у межах норми, синоптики обіцяють також, що значного похолодання не буде. Також повідомлялося, що у листопаді додаткових вихідних не буде.