Укр

Теплый понедельник: какой будет погода в Украине 15 ноября

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Осень Новость обновлена 14 ноября 2021, 14:15
Осень

На всей территории — переменная облачность.

Погода не всегда соответствует прогнозам синоптиков, и если еще неделю назад средину ноября называли рубежом похолодания, то сейчас прогнозируют продолжение теплых дней.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Прогноз погоды на 15 ноября
Прогноз погоды на 15 ноября

Самыми теплыми будут южные и западные области Украины. В Ужгороде, Одессе, Николаеве и Херсоне воздух прогреется до +10 градусов.

На востоке, севере и в центре страны такого тепла ждать не стоит. В этих регионах температура поднимется до +6. Холоднее всего будет в Сумах — до +4.

Ночная температура не порадует жителей Харьковщины, Луганщины, Сумщины, Донетчины, Запорожья, Закарпатья и Прикарпатья. В этих частях страны обещают ночные заморозки.

В столице Украины 15 ноября обещает быть облачной с прояснениями. Воздух прогреется до +6, а ночью можно ждать заморозков до -3, согласно данным погодного сайта.

Прогноз погоды в Киеве на 15 ноября
Прогноз погоды в Киеве на 15 ноября

Ранее "Телеграф" писал, что осадки в ноябре будут в пределах нормы, синоптики обещают также, что значительного похолодания не будет. Также сообщалось, что в ноябре дополнительных выходных не будет.

Теги:
#Украина #Погода #Прогноз погоды
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