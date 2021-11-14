Теплый понедельник: какой будет погода в Украине 15 ноября

На всей территории — переменная облачность.

Погода не всегда соответствует прогнозам синоптиков, и если еще неделю назад средину ноября называли рубежом похолодания, то сейчас прогнозируют продолжение теплых дней.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Прогноз погоды на 15 ноября

Самыми теплыми будут южные и западные области Украины. В Ужгороде, Одессе, Николаеве и Херсоне воздух прогреется до +10 градусов.

На востоке, севере и в центре страны такого тепла ждать не стоит. В этих регионах температура поднимется до +6. Холоднее всего будет в Сумах — до +4.

Ночная температура не порадует жителей Харьковщины, Луганщины, Сумщины, Донетчины, Запорожья, Закарпатья и Прикарпатья. В этих частях страны обещают ночные заморозки.

В столице Украины 15 ноября обещает быть облачной с прояснениями. Воздух прогреется до +6, а ночью можно ждать заморозков до -3, согласно данным погодного сайта.

Прогноз погоды в Киеве на 15 ноября

Ранее "Телеграф" писал, что осадки в ноябре будут в пределах нормы, синоптики обещают также, что значительного похолодания не будет. Также сообщалось, что в ноябре дополнительных выходных не будет.